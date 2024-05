Nadira y Blanko: Las nuevas voces del reguetón ecuatoriano

Cada cierto tiempo hay talento nuevo que conocer. El quiteño Blanko y la chonera Nadira son dos de las promesas musicales ecuatoriana que comienzan a tener notoriedad en la música por su talento y fresco estilo.

En las últimas semanas compartieron una canción que reúne su esencia y se ha colado favorablemente en las listas de reproducción de Spotify. Bum Bum es el tema que nace bajo Emporio Records, una disquera quiteña que tiene en sus filas a los veinteañeros.

EXPRESIONES conversó con los dos artistas urbanos en su visita a Guayaquil, quienes aún a su corta edad, tienen completa convicción sobre sus carreras. Nadira y Blanko tuvieron una sesión de fotos exclusiva y en esta entrevista contaron todos sus planes a futuro y lo gratificante de encontrar amigos en su ascenso a la fama.

Bum Bum es su nuevo sencillo. ¿Cómo deciden unirse para esta canción?

N: No estaba previsto que Blanko se sume pero todo se dio así. Yo quería hacer un funk, y mi productor Maui B supo ponerle el sonido porque su mamá es de Brasil. Lo escribimos hace como dos años pero fue hasta hace pocos meses que la grabé y me di cuenta que faltaba una voz más para cantarla. Alguien que tenga otro flow. Era el estilo de Blanko el que calzaba perfecto pero yo la iba a cantar…

¿Y cómo es que finalmente se queda?

N: Quería un lenguaje diferente. Yo soy súper fan del Blankex. Cuando me mandó su parte me rendí, no lo intenté. Solo él podía cantar su parte.

B: Yo grabé la maqueta pero todo su equipo dijo que le gustaba con mi voz y se quedó.

¿Cómo decidieron este sonido tan brasileño?

N: Participan Maui B y SebasJ. Es una canción que suena muy internacional. En la disquera hacemos un focus group con todas nuestras maquetas y luego todos opinamos. Nos quedamos con las que más apoyo tienen. A la gente le gustó mucho.

¿Cómo es su relación de amistad?

B: Cada quien está trabajando sus canciones, pero el estudio es pequeño entonces nos vemos casi todos los días. Hay una gran camaradería por eso salimos hasta como modelos en los vídeos de nuestros compañeros. Creemos en la unión.

Es bonito que dos talentos ecuatorianos se junten. Nos imaginamos que la nueva ola de artistas se junten y que quizá se forme esa unión que se dio en los artistas colombianos. Bum Bum significa mucho para nosotros”. Nadira Cantante ecuatoriana

Cuando llega la inspiración

Aunque trabajan día a día para perfeccionar sus canciones o ensayar sus coreografías, Nadira afirma que la inspiración no es algo que aparezca cuando ellos quieren. “Para un artista lo creativo puede llegar en lo más cotidiano”, explica.

“Puedo estar conversando o haciendo lo que sea que llega a mí una melodía. No elegimos cuando llega a ti una canción pero es bueno aprovechar cuando todo fluye.

Nadira revela que varios de sus temas se le ocurren en la ducha y por eso siempre tiene cerca su celular para grabar con su voz lo que se le viene en mente.

Uniendo al talento nacional

Nadira fue una de las finalistas del concurso virtual de Eugenio Derbez, Hijos Adoptiktoks, que buscaba un representante sudamericano para sumarlo a sus filas. Mar Rendón ganó la convocatoria pero la chonera logró visibilidad y es una experiencia que guarda con gratitud. “Me di cuenta que había muchísimo talento ecuatoriano, lo que fue mi parte favorita. Tuve mucho apoyo en redes sociales. Yo subí el vídeo solo para probar y fui finalista. Esto me ayudó para que todos sepan que Nadira era ecuatoriana”.

Blanko por su parte ha colaborado ya con el talento internacional, participando con Rombai y Zabdiel (ex CNCO).

La nueva leva de artistas

Nadira y Blanko no superan los 22 años. Juntos sienten que son parte de una nueva ola de artistas nacionales. Ambos hacen pop, reguetón y otros géneros de moda, lo que hace una de sus grandes características, no casarse con ningún estilo.

“Considero que somos parte de esta nueva ola de talentos que surgen en Ecuador. Este 2024 ha sido un gran año para todos y quedará sentado que a finales de este habrá un antes y un después. También hay un montón de artistas extranjeros ya que nos comienzan a ver y espero que demos este paso para estar a la altura de los demás países”, explica Blanko.

Las temáticas que quieren abordar son las de su generación. Empoderamiento, fiesta, amor y desamor con su propio lenguaje es lo que quieren cantar.

Su lenguaje a veces es fuerte, pero creen que es la forma en la que todos hablan. “No son canciones para niños. Son para bailar y chicos +16 ”.

El estreno de Pagani y dos remix (Ipanema y Mientes tan bien) son los proyectos en los que trabaja Blanko, con colaboraciones internacionales. Mientras que Nadira quiere ser sigilosa con su próxima canción, aunque tiene varias listas.