Blanko y los mensajes de Instagram que le cambiaron la vida

Juan Bernardo Martínez Peñaherrera, quiteño, 20 años. Datos biográficos de un chico común que comienza a tener estatus de estrella. Para eso, necesita un nombre artístico y es muy sencillo. Para sus más de 583 mil oyentes mensuales, él es Blanko.

Su historia comienza en el 2020, año en el que el encierro no le permitió ir a fiestas, pero sí refugiarse en la música. Era un adolescente y con conocimientos de guitarra y siempre un cuaderno en mano, plasmaba sus sentimientos. Pero fue en el reguetón en el que encontró la forma de hacer los versos que fluían con naturalidad y las redes sociales, en donde mostraba sus pequeños avances.

Así fue como llegó a oídos de Lunay, Alex Rose, John C y Sech. Artistas de la nueva ola del género que han marcado su estilo.

Ahora Blanko comienza sus primeros pasos para la internacionalización. Junto a Zabdiel (ex CNCO) y Fer Vázquez (De Rombai) está probando suerte con público extranjero gracias a las canciones Sirena y No voy a olvidarte remix, respectivamente.

Desde la capital, EXPRESIONES conversó con el artista, quien tiene ganas de comerse el mundo.

Me publicó Sech, Lunay, Alex Rose, John C, artistas que son muy famosos. En una de estas historias que subió Sech, mi actual mánager ve lo que hago. Es Sebastián Jácome. Así es como me escribe, y estaba admirado que también estaba en Ecuador. Comenzamos a hablar y el resto es historia…

¿Cómo empezó su gusto por la música?

Toda la vida me ha gustado la música. A los 12 años, aprendí la guitarra con ayuda de mi papá. También hice composiciones que no tenían mucho sentido. Pero a los 16 años, encerrado en mi cuarto por culpa de la pandemia. Así empezó a gustarme un montón el reguetón y comencé a escribir covers para los temas que me gustaban, como que le agregaba estrofas a estas canciones.

¿Hacer estos covers tenía la intención de lograr un contrato discográfico?

Para nada. Ya era un sueño que los artistas vean y escuchen mis canciones. Era un niño de 16 años cantando y ya. Que los artistas lo repliquen me daba motivación para seguir adelante. Llevamos trabajando dos años y es superloco todo lo que hemos sacado.

¿A quién fue la primera persona que le contó que lo querían firmar?

A mi mamá. La verdad es que fue un poco enredado. Yo no le contesté a mi mánager y él por medio de redes llegó hasta una amiga de mi mamá y así me contactó. Fue algo muy chévere y así comenzó a hacerse todo más serio. Yo no lo buscaba y solo lo hacía porque me gustaba hacer música.

¿Cómo fue para usted pasar la pandemia siendo aún un adolescente?

¡Fue horrible! Pero pasó por algo. Si no hubiera ocurrido así, quizá hubiera salido de fiesta con mis amigos como un chico normal. Sin embargo, esto hizo que me refugie en la música. Eso me ayudó mucho a sacar ideas y a pensar en lo que de verdad quiero. Me enamoré de la música y de escribir.

¿Todas las canciones que ha sacado provienen de esa época?

No. Solo eran remixes. Ya cuando empecé en Emporio Music saqué temas nuevos. La primera que saqué, Mala seña, sí la escribí antes de conocerlos.

¿Cuál es la canción que lo sigue marcando?

Siento que todas. Son un gran momento de mi vida. Ahorita creo que la que me gusta es Mili Pili, tema de reguetón que se parece mucho a lo que yo escucho.

¿Cómo se vuelve fan del reguetón?

Yo pensé que me iría más por la onda de cantautor. Beret, Manuel Medrano, Morat, era lo que más escuchaba. Pero a los 15, cuando comencé a salir de fiesta, el reguetón hizo clic conmigo y así descubrí lo que quiero hacer. De tocar guitarra y ser romántico, solo quiero poner a perrear a la gente. Yo no bailo tanto, pero voy aprendiendo.

Tanto Puerto Rico, Panamá, Colombia han hecho que su jerga sobresalga en sus temas de reguetón. ¿Qué palabras quiteñas resaltaría para sus canciones?

Primero, creo que falta un poco más de reconocimiento para la música que hacemos acá. Para que nuestras palabras se internacionalicen tiene que salir un artista a las grandes ligas y que reconozcan nuestro flow. Pero creo que Chuchaqui sería bueno que se haga famosa.

¿Qué hace Blanko además de la música?

Por ahora, este es mi mundo. Me encanta venir al estudio, me quedo horas. Aquí creo también mi contenido para redes. Es el lugar donde me inspiro, están mis productores. Grabo muchas cosas al día y las personas se fijan hasta en la ropa. Por eso también me fijo en eso, ya que si TikTok nota que tienes el mismo vestuario no le da mucho realce a tu video.

¿Cómo se dio la colaboración con Zabdiel?

Yo tengo un tema que se llama Muñeca. Zabdiel me escribió a Instagram. En realidad fue un voice note diciendo que le gustaba mucho lo que hacía y así comenzamos a tener contacto, le mandé Sirena, le gustó mucho y cuadramos fechas. Él vino a Ecuador. Grabamos el video en Quito. Hicimos contenido y luego volvió a Miami. Escribió su parte de la canción. La tenía guardada porque siempre la pensé como una colaboración y es el momento preciso.