Adiós a Matthew Perry: Los amigos quedaron incompletos

En una simple línea esta sería la noticia: “Matthew Perry, conocido mundialmente por su papel de Chandler Bing en Friends, ha sido encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles a los 54 años”.

Pero hay mucho que contar detrás de su deceso y de los millones de condolencias que deja la estrella de la televisión.

Un ícono de la cultura pop de los 90, convertido en un fenómeno cultural que sigue traspasando generaciones gracias a la serie Friends.

En su larga carrera participó tanto en cine como televisión, entre los que destaca su personaje Chandler Bing. La comedia era su fuerte. Participó también en 17 again, Fools rush in, The odd couple, The whole nine yards y apariciones en Beverly Hills, 90210 y Growing pains.

Detrás de todas las risas que provocó con su trabajo, Perry tuvo una dura vida a causa de su adicción al alcohol y drogas. El intérprete se sinceró a lo largo de los años sobre su salud, que lo mantuvo en coma y al borde de la muerte en varias ocasiones.

Sobre estos detalles habló en varias entrevistas, así como en su libro Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

Sus problemas con la bebida comenzaban al inicio de la décima temporada de Friends y le dijo al medio que inicialmente controló su adicción: “Podía manejarlo, más o menos, pero cuando tenía 34 años estaba realmente metido en muchos problemas”.

Perry también contó que llegó un momento en el que había bajado a 128 libras y tomaba más de 50 Vicodin (un analgésico opioide) al día. A lo largo de su lucha contra la adicción había ido a rehabilitación más de una docena de veces y se había sometido al menos a 14 cirugías.

“Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un dos por ciento de posibilidades de vivir”, dijo. “Ese fue el momento en que realmente estuve a punto de terminar con mi vida”. Sus intentos por recuperar la sobriedad eran aleatorios, lo que resultó costoso para el actor. En sus memorias escribió que había gastado más de 7 millones de dólares en su camino hacia la sobriedad, incluyendo ir a rehabilitación 15 veces.

“He estado en una institución mental, he ido a terapia dos veces por semana durante treinta años, he estado a las puertas de la muerte”, escribió en sus memorias.

En su libro también recordó uno de sus períodos en rehabilitación mientras Friends aún estaba en producción. Estaba viviendo en un centro de rehabilitación durante la boda de Chandler y Mónica y un técnico lo llevó al set para filmar la escena.

“Me casé con Mónica y me llevaron de regreso al centro de tratamiento, en el apogeo de mi punto más alto en Friends, el punto más alto de mi carrera, el momento icónico del programa más famoso, en una camioneta conducida por un técnico sobrio”. En esas memorias confirmó que su colon se rompió como resultado de su adicción a los opioides cuando tenía 49 años (2018). Los médicos le dieron solo un 2% de posibilidades de supervivencia y estuvo en coma durante dos semanas, seguidas de meses ingresado en el hospital.

Sobre su muerte

El cuerpo del actor fue descubierto el 28 de octubre y se confirmó la noticia a NBC News por un representante del actor y por las autoridades. Perry fue encontrado en su casa en Pacific Palisades, en Los Ángeles, después de un aparente ahogamiento en su jacuzzi.

Dos agentes de la ley le dijeron a ese mismo medio que no hay señales de suicidio y que su muerte se está manejando como una investigación, lo que significa que será supervisada por el forense.

Al confirmarse la noticia su familia llegó al lugar. Sus padres y su padrastro eran vistos llegando hasta al sitio de la tragedia y con la consternación reflejada en sus rostros. El padre de Perry, John Bennett Perry, de 82 años, llegó en su vehículo. Después lo hizo Suzanne, madre del actor, acompañada del padrastro de este, Keith Morrison. John era actor televisivo y también participó en Friends. Hace apenas una semana habían compartido una foto con Matthew en una pequeña reunión familiar.

Así lo despiden

Paul Rudd, que interpretó al novio de Phoebe en la serie, escribió: “No puedo expresar lo triste que estoy al saber del fallecimiento de Matthew Perry. Te echaremos mucho de menos”. Viola Davis: “Esto es devastador. Tu libro conmovió a muchas personas cercanas a mi corazón. Fue un regalo. Más allá de la alegría que le diste a muchos, tu corazón reinó. Descansa... sé que trajiste amor”. Maggie Wheeler, que interpretó a Janice en Friends, la intermitente novia de Chandler: “Qué pérdida. El mundo te extrañará Matthew Perry. La alegría que le brindaste a tantas personas en tu corta vida seguirá viva. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos”.