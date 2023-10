León Leiden: “Las redes crean una presión innecesaria sobre los artistas”

La carrera de León Leiden nació en TikTok en 2020, aunque la música lo ha acompañado desde que era un bebé.

El artista, que ahora trabaja junto a Manuel Medrano, Kenia Os y recientemente Thalía y Paty Cantú, además de tener una de las canciones del regreso de RBD, está viendo crecer su proyecto a pasos agigantados.

León Gabriel Leidenberger Bitrán, de 24 años, consiguió ser nominado por primera vez al Latin Grammy como artista nuevo y no quiere alejarse del contacto de sus oyentes. Así fue la entrevista.

La entrevista

Acaba de ser nominado al Latin Grammy como mejor nuevo artista. ¿Cómo recibe la noticia?

Por medio de mi equipo, siempre estamos postulando a cosas, con la finalidad de también demostrar todo nuestro potencial. Esta es la primera vez que soy nominado. Este año no creía que pasaría y desperté con el teléfono lleno de notificaciones. Y había dos opciones: o era algo muy malo o muy bueno, y fue la segunda. Más que ponerme a saltar, me pegó en lo emotivo. Ha valido todo la pena. Le marqué a mi abuelo, quien fue el que trajo la música a mi vida.

¿Es el abuelo alemán?

No, es el chileno. Él me recordó la anécdota de cómo llegó a México en los sesenta. Vino con muy pocos recursos y un violín en la mano. Para él, su sueño era formar una familia, trabajar y no dejar la música. Lo quiero muchísimo. Este logro también significa mucho para él.

Ahora está de lleno en la música electrónica, sin embargo el violín sigue estando en su vida.

Es muy curiosa mi historia con el violín, porque por más que me he alejado por etapas, siempre termina regresando a mí. Ahora está siempre presente en mis shows. Es mi forma de reconectar con esa esencia y la gente no se espera que en un concierto de música pop/urbana salga alguien a tocar el violín. Me siento muy seguro tocando ese instrumento.

En TikTok es un furor y sus fans conectan con su forma de contar las historias. ¿Qué pasaría si le quitaran esta herramienta?

TikTok es una plataforma importantísima y la fuente más grande de encontrar nueva música hoy en día. Pero también es un arma de doble filo, porque crea una presión innecesaria sobre los artistas, incluso cuando no te sientes cómodo. Muchas veces haciéndolo solo por presión de las disqueras o su equipo de trabajo. O para que su canción sea escuchada, por lo menos. Y esto ha creado, tanto en mí como en otros artistas, una presión innecesaria y crisis de salud mental. Nos encanta hacer música y nos encanta hacer tiktoks, pero no es una obligación. Hay miedo a ser olvidados cuando no lo hacemos. He pasado por eso y no es nada fácil. Hay que buscar una relación sana con la plataforma.

¿Considera que ha creado un modelo de contar las cosas que ahora se ha replicado en muchos otros creadores de contenido?

Para mí es un honor que los formatos que he creado para contar historias con la música se hayan vuelto herramientas para que otros artistas se den a conocer. Llegué a TikTok en 2020, cuando aún no había un nicho de artista musical. Entonces, lo que hice fue observar a los de comedia y baile y aprender sus fórmulas y lenguaje, y traducirlos a la música. A raíz de eso conocí que había mucha gente interesada por la música en TikTok y de ahí se ha desarrollado. Yo aprendo mucho de los artistas nuevos que van saliendo.

¿Se siente antiguo dentro de TikTok pero joven en la industria musical?

Yo soy de los pioneros en TikTok y tres años se sienten como tres décadas. Me siento como uno de los antiguos dentro de los nuevos y busco constantemente reinventarme. Soy un alumno de la nueva generación.

Más música

Ahora se encuentra en Bogotá. Supongo que hay campamentos de composición u otro evento.

Siempre que estoy en otro país me doy tiempo de entrar al estudio. Estoy trabajando con Toro, un productor emergente que lo está haciendo muy bien. Acabo de sacar dos canciones nuevas, una se llama Alberca y la otra ILY. Una habla de un rompimiento y la otra es sobre una luna de miel, dos sentimientos muy contrarios. Es un pequeño adelanto del álbum que saldrá el año que entra.

¿Tour por Sudamérica?

Estamos estructurándonos para que en 2024 podamos salir de gira. Hay una frustración de poder hacerlo con público, porque estaba en pandemia. Tuve que tocar en teatros vacíos y cerrados para hacer directos desde redes. Hasta ahora es que me doy cuenta de que un ‘like’ es también una persona.

¿Qué tal es su relación con Ecuador?

Ecuador es parte del top 10 de los países que más me escuchan. Me encanta tener una estrecha relación con varios artistas de allá. Soy muy amigo de Álex Ponce, Carlos Corté$. Tengo los oídos bien puestos.

Usted ya es un talento de todos lados.

Yo soy de aquí, de allá. Mi familia viene de Alemania, de Chile. Yo soy de México. Siempre se puede tener un poco de fluidez y más de la música.

No falta mucho para los Grammy. ¿Cómo se está preparando para eso?

Voy a cantar ahí. Hay mucha preparación de por medio. Estamos en constante contacto con la organización de los Grammy y vamos a hacer un montón de actividades, más allá de la gala.

¿Cuándo se estrena Solo te pido, con RBD?

Estamos esperando que se estrene antes de que termine la gira, echándole toda la buena vibra y mucha responsabilidad con los fans. Es un grupo con cinco individuos y una mente propia. La canción está siendo grabada.

Junto con los grandes

Muchos artistas de la nueva generación se acercan a usted para grabar. ¿Cómo ha sido colaborar con ellos?

Todo es relativo. Yo me siento de la vieja generación de TikTok, pero para ellos yo soy la nueva escuela. Los artistas de gran trayectoria vienen siempre con la mente abierta. Lo digo por Paty Cantú, Thalía, por RBD, Bacilos. Artistas que escuché al crecer y que se han acercado a mí para trabajar juntos.

Y de los nuevos, ¿qué aprende?

A ser más vulnerable en el escenario. Ellos también han enfrentado muchos retos.

¿Cree que ya dejó de ser el ‘morro que hace canciones’ para ser identificado solo como León Leiden?

Sí. Ha sido hasta un proceso de duelo, he ido a terapia para soltar a ese morrito (chico), darle un abrazo y agradecerle. Dejar un alter ego y quedarme con un nombre artístico que borra completamente la línea entre el personaje y la persona.

