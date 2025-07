¿Quién es Nadia Mejía, la Miss Universo Ecuador 2025 que volvió y triunfó?

Ecuador ya tiene reina. Nadia Mejía, modelo, cantante y activista por la salud mental, fue coronada como Miss Universo Ecuador 2025 este sábado 26 de julio en una gala inolvidable celebrada en el Palacio de Cristal de Guayaquil. Su elección no solo marcó el cierre de una competencia reñida entre mujeres bellas y talentosas, sino también el inicio de una nueva etapa para una mujer que representa la fuerza de las segundas oportunidades.

Además de convertirse en la nueva Miss Universo Ecuador 2025, Nadia fue la gran favorita de la noche al llevarse cinco bandas especiales, consolidando así su dominio en el certamen. Su disciplina, carisma y conexión con el público le valieron los títulos de Mejor Silueta, Mejor Proyecto Social, Miss Renaissence, Miss Cielo y Miss Infinix, este último otorgado por votación popular. Cada banda fue un reconocimiento a su preparación integral y al impacto de su mensaje sobre salud mental.

Hija de artistas, pero con voz propia

Nacida en Estados Unidos, de madre libanesa-estadounidense y padre ecuatoriano (el conocido cantante Gerardo Mejía), Nadia ha llevado siempre a Ecuador en la sangre. Modelo desde los 15 años, también ha sido parte de un grupo musical femenino y ha forjado su carrera como cantante de música cristiana. Su proyecto social “Soy suficiente” nace de una experiencia personal: una dura lucha contra la anorexia, que hoy transforma en mensaje de amor propio y resiliencia.

A pesar de no dominar completamente el español —idioma que ha estudiado intensamente durante el último año— Mejía demostró un esfuerzo continuo por conectar con el país que representa. “Estoy practicando todos los días para conectar más con mi gente hermosa”, dijo durante su discurso final.

Una corona que llegó en su segundo intento

El triunfo de Nadia tiene un significado especial: en 2024 fue segunda finalista del mismo certamen, y muchos creyeron que su camino en los concursos de belleza había terminado. Pero ella decidió volver. A pesar del temor, las críticas y las reglas que hasta hace poco impedían que mujeres casadas compitan, se arriesgó una vez más. Esta vez, ganó.

Su reacción fue conmovedora. Visiblemente emocionada, recibió la corona entre lágrimas, caminó la pasarela final con los ojos brillosos y la voz quebrada, y abrazó a sus compañeras con una gratitud sincera. Su victoria no fue solo estética ni técnica; fue humana. Fue el reconocimiento a quien se levanta cuando otros no se atreven a intentarlo de nuevo.

Se queda en Ecuador

En sus primeras declaraciones a la prensa, Nadia Mejía ratificó su compromiso con el país y despejó cualquier duda sobre su residencia: “Como lo dije desde siempre, si era coronada Miss Universo Ecuador, asumiría mi reinado en Ecuador. Me quedo en Ecuador". La reina, que actualmente reside en Estados Unidos, dejó claro que ejercerá sus funciones desde territorio nacional.

El mensaje que selló la noche

Durante la ronda final, Mejía fue contundente: "No quiero decir eso (que la segunda es la vencida), porque me siento tan feliz de estar aquí con ustedes. El año pasado no era mi momento, pero este sí. Hoy me levanté más fuerte que nunca. La sangre ecuatoriana corre por mis venas. ¿Qué puedo decir? Amo a Ecuador. Vamos más fuertes que nunca. Gracias".

Nadia Mejía es la nueva Miss Universo Ecuador. Carlos Klinger

Rumbo al Miss Universo 2025

Ahora, Nadia Mejía se prepara para representar a Ecuador en el certamen Miss Universo 2025, que se celebrará en noviembre en Tailandia. Lo hará con una historia que va más allá de la pasarela: una historia de segundas oportunidades, de transformación personal y de una fe profunda en el valor de no rendirse.

10 cosas que debes saber sobre Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025

Volvió tras perder. En 2024 quedó como segunda finalista en Miss Universo Ecuador, pero decidió intentarlo nuevamente en 2025, demostrando que las segundas oportunidades sí valen la pena. Rechazó otro concurso por representar a Ecuador. Aunque recibió una oferta para participar en Miss Latina USA, la rechazó porque su prioridad era volver a Ecuador y cumplir su sueño. Superó la anorexia. Pasó por un duro trastorno alimenticio durante su adolescencia. Hoy, convierte su historia en un testimonio para promover el amor propio y la salud mental. Su lema es “Soy suficiente”. De su experiencia nació la campaña “Soy suficiente”, un proyecto social que busca inspirar a otras mujeres a aceptarse y amarse tal como son. Se preparó intensamente en español. Aunque no es su lengua materna, tomó clases de español cuatro veces por semana con profesores colombianos para conectar mejor con Ecuador. Tiene raíces multiculturales. Nació en Estados Unidos, su padre es ecuatoriano y su madre es mitad libanesa y mitad estadounidense. La diversidad cultural ha marcado su identidad. Está casada y sueña con ser madre. Está casada con el modelo Sam Webb. Aunque antes las reglas no permitían competir a mujeres casadas, hoy agradece haber podido hacerlo. Planea ser madre en unos años. También es cantante de música cristiana. Cantaba en el grupo O3G, pero ahora se enfoca en su carrera como solista. Interpreta música con mensaje espiritual, con la que busca “ser una luz de Dios”. Ama cocinar comida ecuatoriana. Aunque vive en Los Ángeles, cocina seco de pollo y prepara ceviche. Va a supermercados mexicanos para encontrar ingredientes como naranjilla. Tiene una visión profunda de la belleza. Para ella, la belleza no es solo física: “Ser bello es ser bueno”, afirma. Cree que un corazón humilde y generoso es lo que realmente embellece a una persona.

