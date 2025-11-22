Nadia Mejía habla de su experiencia en Miss Universo: “Les di todo de mí”

En su cumpleaños 30, Nadia publicó un emotivo mensaje donde habló con honestidad sobre el dolor de no clasificar

El 22 de noviembre de 2025, día de su cumpleaños, Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, compartió un mensaje emotivo en sus historias de Instagram. Dos días después de la final de Miss Universo 2025, en la que no logró clasificar pese a ser una de las favoritas, la representante ecuatoriana abrió su corazón ante sus seguidores.

“Hay tanto que quiero decir”: Nadia Mejía después de Miss Universo

Mejía confesó que en los últimos días ha tenido “miles de pensamientos” tratando de encontrar paz y entendimiento sobre lo ocurrido en el certamen. Reconoció que el resultado le duele, pero aseguró que confía plenamente en que “todo estará bien”.

La reina ecuatoriana destacó que su participación estuvo guiada por la fe: “Entré en este camino profundamente arraigada en mi fe, y seguiré apoyándome en Dios para que Él me dé claridad y paz”.

Orgullo por representar a Ecuador

En su mensaje, insistió en que lo único que estuvo bajo su control fue la manera en la que representó al país: “Y Ecuador, les di todo de mí”. Afirmó haber dado su máximo esfuerzo y dejó claro que la ausencia de una corona no disminuye el orgullo que siente por haber llevado el nombre de Ecuador al escenario internacional.

“Conozco mi corazón. Conozco mi propósito. Y sé que la voz que Dios me dio fue para elevar, inspirar y servir”, escribió. Mejía resaltó la resiliencia del pueblo ecuatoriano, al que considera un ejemplo de valentía y esperanza incluso en momentos difíciles.

Aseguró que seguirá honrando su título con dignidad, alegría y un firme compromiso de generar un impacto positivo en el país.

“Los corazones de mi gente son mi corona”

La Miss Universo Ecuador agradeció el apoyo recibido durante todo el proceso: “Gracias por todo su amor, por sus mensajes, por su apoyo y por cada palabra de ánimo. Adoro a cada uno de ustedes”.

Reafirmó también su lema de campaña: “Yo quiero corona para Ecuador”, asegurando que sigue vivo porque “los corazones de mi gente son mi corona”.

