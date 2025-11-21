Miss Universo 2025: la reacción y mensaje de Nadia Mejía tras los resultados

Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, se despide del certamen internacional con un mensaje inspirador y lleno de orgullo

Nadia Mejía publica en redes su agradecimiento y orgullo por representar a Ecuador en Miss Universo.

Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, reaccionó tras la elección de la nueva reina del Miss Universo con un mensaje lleno de resiliencia y esperanza. La representante ecuatoriana, quien se presentó con un elegante traje plateado de dos piezas, no logró entrar entre las 30 semifinalistas, pero dejó un poderoso mensaje a sus seguidores en redes sociales: “Seguiré brillando para nosotros en todo lo que haga. Esto no es el final; esto es solo el comienzo”.

La experiencia de Nadia Mejía en Miss Universo

En 2024, Nadia participó representando a la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos y alcanzó el segundo lugar, detrás de Mara Topic. Su perseverancia la llevó a intentarlo nuevamente en 2025, ganando finalmente la corona de Miss Universo Ecuador y el pase al certamen internacional realizado en Tailandia.

A pesar de no clasificar al Top 30, Mejía mantuvo una actitud positiva y compartió en sus redes sociales un breve video y varias fotografías mientras abandonaba el escenario con un brillante vestido naranja.

“Hoy tal vez no tengamos la corona universal, pero llevo conmigo la corona de mi Ecuador, y ese será para siempre mi mayor logro”, escribió la modelo y cantante de 29 años.

Un mensaje inspirador para Ecuador

En su publicación, Nadia destacó el orgullo de representar al país y su gente: “Ecuador… llegué a mi propio Super Bowl. Brillamos juntos. Representé a los soñadores, representé la esperanza de mi gente, representé a los guerreros”.

Con estas palabras, la ecuatoriana demostró que su participación va más allá de un resultado final: se trata de visibilizar la fuerza, la pasión y la cultura del país en un escenario global.

Miss Universo 2025: resultados del certamen

La mexicana Fátima Bosch se llevó finalmente la corona, mientras que la representante de Tailandia quedó como primera finalista y Venezuela ocupó el tercer lugar. Pese a esto, Nadia Mejía avanzó con seguridad y dejó su huella en el certamen.

