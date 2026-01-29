My Chemical Romance toca el corazón (y bolsillo) del público latino

EXPRESIONES viajó a Lima, la primera fecha de una gira que siguió en Chile y continúa en Argentina, Brasil, Colombia y México

Como parte de la primera parte del show, con un enfoque teatral, el cantante Gerard Way necesita ser ‘ayudado’ para subir al escenario, pero conforme avanza el concierto va tomando fuerzas.

Quién habría imaginado que aquel grupo de veinteañeros rockeros que en 2001 decidieron hacer música en Nueva Jersey, Estados Unidos, se convertiría años después en una verdadera institución (musical y empresarial), capaz de protagonizar megashows que implican montajes a nivel de las grandes obras de teatro, con estadios ‘a full’ y boletos agotados con más de diez meses de anticipación.

Ocurrió en México, por ejemplo, donde las entradas para ver a My Chemical Romance se acabaron en menos de 24 horas, tras salir a la venta el 23 de mayo de 2025, a pesar de que la capital tendrá la suerte de albergar no uno sino dos conciertos, en el Estadio GNP Seguros.

Asimismo, hay que considerar que los otrora adolescentes y jóvenes que empezaron a escuchar la música de My Chemical a inicios de este siglo, ya crecieron, ahora trabajan y son capaces de pagar entradas que llegan a superar los 240 dólares, como en Chile (al hacer la conversión desde la moneda local), donde se presentaron este 28 y 29 de enero en el Estadio Bicentenario de La Florida. O como en Colombia, donde el tique más caro supera los 220 dólares.

Se trata de algo digno de destacar para un grupo que no ha lanzado temas nuevos desde 2013, a excepción de la canción Fake Your Death (que apareció en su álbum de grandes éxitos May Death Never Stop You) y War Beneath the Rain (que estrenaron durante su gira en EE. UU. el año pasado), ambos provenientes de su frustrado disco The Paper Kingdom, que nunca vio la luz debido a su disolución en 2013.

Una muestra de lo rentable que es la nostalgia, aunque en sus primeros conciertos en América Latina también se ha visto la presencia de fanáticos más jóvenes y adolescentes, que no pudieron disfrutar de la banda en su época activa de mayor apogeo.

EXPRESIONES estuvo en Lima, la primera parada de su gira en América Latina, y vivió de primera mano el ambiente de algarabía que genera My Chemical Romance, mostrando lo que será el resto de su tour en Buenos Aires (1 de febrero), Sao Paulo (5 y 6) y Bogotá (10) y Ciudad de México (13 y 14).

Con un público entregado



En Lima las puertas del Estadio Nacional se abrieron alrededor de las 17:00, casi dos horas antes de la presentación de The Hives, grupo sueco rockero que abrió el concierto con un show que se extendió una hora y preparó al público.

Luego vendría una pausa de una hora aproximadamente, tiempo empleado para preparar el escenario para My Chemical y su particular puesta en escena de corte teatral, con pantallas por todos lados, lanzallamas y juegos de luces complementando la magia.

El plato fuerte comenzó a las 21:00, con un show que se dividió en dos partes. La primera en el marco de la historia conceptual que narra su disco The Black Parade, cuyas canciones formaron parte del set list de este primer bloque.

Después de su paso por América Latina, la banda tenía pensado visitar Asia en abril, pero estos shows quedaron pospuestos para novimebre de 2026. Ricardo Choy-Kifox

En la segunda parte, en cambio, que incluyó también un cambio en la estética del escenario (menos sombría) y del vestuario, la banda hizo un recorrido por hits de sus otros discos, cerrando dos horas de espectáculo con su clásico Helena.

Los clubes de fans se hicieron presentes con dinámicas como aullar como lobos durante la entrada del tema House of Wolves, o interactuar con las luces de sus celulares, dinámicas que habían programado desde hace meses y que se realizaron de forma impecable.

Motor de la economía



Como se viene insistiendo desde que las tres fechas de Shakira en Quito en 2025 nos abrieron los ojos, los grandes conciertos constituyen importantes motores de la economía local. Aparte de rubros como el transporte y hotelería, se suma la activación de todo el comercio alrededor del estadio, tanto del tipo formal como informal.

Aunque por cuestiones prácticas se cerraron las calles alrededor del estadio en Lima, se observó a muchos vendedores de comida y artículos relacionados con la banda. Destacaron también emprendimientos donde los fans podían ser maquillados con los diseños que los chicos de My Chemical han mostrado en sus videos y shows en vivo.

Como en todo concierto, hubo restricciones en cuanto a los objetos permitidos, quedando prohibido el ingreso de artículos como cámaras y filmadoras. Por eso muchos locales comerciales alrededor del estadio ofrecieron el servicio de custodia y cuidado de pertenencias, otro de los negocios anexos que generó el concierto.

En Lima hubo presencia ecuatoriana, con fans guayaquileños y quiteños que se animaron a viajar a la capital peruana, a pesar de que muchos debieron volver inmediatamente después de la presentación, con el desgaste físico que eso implica.

