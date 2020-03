Guns N’ Roses en Quito, un concierto para fans nuevos y antiguos

El tour 'Not in this lifetime' recorrerá América Latina.

A diez días de su presentación en la capital, los preparativos para recibir a Guns N’ Roses están en marcha.

Los nervios apremian, mientras los fanáticos esperan que el recital se dé sin trabas. Ayer, medios costarricenses anunciaron la cancelación del mismo, esperado para el miércoles 18 de marzo, tras una prohibición de las autoridades de ese país, como medida preventiva para reducir el contagio del coronavirus. La banda reaccionó con un entretenido afiche en el que portan mascarillas.

En días pasados, Ramón Larrea, representante de One, firma que organiza el show, indicó que espera que no se den complicaciones con el espectáculo, parte de la gira ‘Not in this lifetime’, pero aclaró que de darse, la entidad cuenta con un seguro que cubriría la devolución de entradas. “Las autoridades ya verán qué es lo que tienen que hacer según la situación concreta del momento. No depende de nosotros, pero hemos cumplido con lo programado”, señaló.

¿Qué pueden esperar los fanáticos nuevos y antiguos del recital de la emblemática banda norteamericana?

Un espectáculo con una alta gama de sonido, pues el escenario contará con 140 cajas de amplificación, más de quinientos metros de pantallas LED, y luces robóticas. El escenario, que se alista desde ayer en el Estadio Olímpico Atahualpa, tendrá tres niveles. Ciento veinte personas trabajarán en el montaje, que incluirá pirotecnia y bailarines.

El concierto, que durará aproximadamente dos horas y media, no contará con teloneros. Larrea indicó que se envió a la agrupación, conformada por Axl Rose, Slash (Saul Hudson) y Duff McKagan, una propuesta, pero estos declinaron debido a la extensión del show.

El espectáculo durará dos horas y media. Cortesía

Las preventas se canjearán a partir de mañana. La localidad de Preferencia se agostó el mes pasado, pero aun se ofertan entradas para Tribuna, Palco y VIP, que se ofertan entre los $ 110 y $ 300.

Tampoco se conoce mayores detalles sobre el itinerario de la banda en la ciudad, pero con respecto al viaje, McKagan indicó que “no se quedará en la habitación del hotel” y agregó que está emocionado por conocer Ecuador.

Tras su recital en el país, la banda viajará a Lima, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo y Bogotá.