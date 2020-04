Gaby Villalba: Nuevos horizontes

¿Qué te hace ser distinta al resto? Y responde rotunda “la cicatriz en mi frente (ríe). No sé, nunca lo había pensado”. Y le creo. Gaby es una mujer sin vanidad alguna.

Lady Gaga pone en pausa el lanzamiento de su nuevo disco Leer más

Viene de un hogar donde recibió ‘extra’ amor al ser la primera hija, nieta, bisnieta y sobrina. “Fui una niña tranquila, mimada hasta decir basta. Amaba ver videos musicales más que dibujos animados”. Estudió en un colegio del Opus Dei y recuerda que a los 8 años creía que ‘era hija del pecado’, como se afirmaba en las clases de religión, pues sus padres eran divorciados : “A esa edad crees todo lo que te dicen, y eso fue un shock muy duro”. Pero esa coyuntura familiar le regaló 7 hermanos -dos de lado de su madre y 5 de su padre-: “Pese a estar lejos de ellos por mi carrera, los amo a todos. Creo que soy afortunada de tener tantos hermanos”.

La música llegó a su vida tempranamente, cantando con sus tías a manera de juego. Formó parte del coro del colegio a los 6, cuando el grupo le doblaba la edad. Y siguió cantando como hobbie, hasta que, a los 19, guapísima y con carisma desbordante, conquistó al país con Kiruba que, en su momento, fue un fenómeno de masas. La banda ganó un doble disco de platino, acaparando las primeras listas en la radio. Y aunque el grupo se disolvió rápidamente, volvieron a reencontrarse en el 2018, convirtiéndose en ‘Mejor artista pop’ en ‘Lo mejor del año’ en Charts Ecuador.

La música llegó a su vida tempranamente, cantando con sus tías a manera de juego. cortesía

Luego del primer bombazo mediático que significó Kiruba, la artista incursionó en la actuación. Protagoniza la novela colombiana ‘Al ritmo de tu corazón’ (2006) que, según dice, fue una gran experiencia: “Un megarreto. No sabía actuar, pero tuve grandes maestros. A veces pienso ‘¡qué loca, cómo lo hice!’, pero aprendí mucho, gocé y viví por primera vez sola, lejos de mi país. Eso me dio coraza fuerte para lo que vendría a futuro”.

Y el futuro marcaba una carrera ya como solista, alcanzando con su primer sencillo niveles top en las radios del país con el tema ‘Me doy vueltas’. De ahí, el vuelco internacional se dio con la aclamada banda chilena Kudai, que atravesaba un sólido momento. Fueron calificados como el ‘Grupo latino del Año’ -en los premios Orgullosamente Latino-, y de MTV, como ‘Mejor grupo pop’, y su participación en el Festival de Viña del Mar 2007 lo lleva en el corazón como un sueño cumplido.

Lisa, de Blackpink, es una de las cinco divas del K-pop Leer más

En el 2010 al disolverse la banda, la cantante hace un paréntesis en su carrera, supera la bulimia nerviosa que la aquejó y se convierte en la cara visible de la campaña ‘Yo me quiero como soy’. “Lo primero que hice fue aceptar que tenía un trastorno alimenticio. No tomar con seriedad estas enfermedades puede significar la muerte. Yo seguí un tratamiento con profesionales, con medicación. Y luego estudié nutrición holística para curar mi relación con la comida y entender a mi cuerpo”.

En el 2013, ‘Psycho’ fue su primer trabajo como cantautora con un material al que denominó ‘Pop con ovarios cortesía

Determinada, se ha involucrado en diferentes causas, como embajadora de la Unicef en el programa “Alas para el Sur’, de comunidades indígenas de Suramérica. También fue parte de la campaña mexicana ‘Quiérete Cyzone’, que busca elevar el autoestima de jóvenes mujeres en Latinoamérica. En 2019 participó de una campaña de misión sostenible, para generar conciencia de la limpieza de los mares. Y, aunque no se considera una influencer, evidencia a sus miles de seguidores la sensibilidad que la caracteriza con mensajes que la definen como ser humano.

En el 2013, ‘Psycho’ fue su primer trabajo como cantautora con un material al que denominó ‘Pop con ovarios’ y, en el 2016, su sencillo ‘París’ se convierte a nivel radial en la segunda canción más popular en Ecuador de un artista nacional.

Camilo prepara disco inspirado en Evaluna durante la cuarentena Leer más

A sus 35 años, considera que todo lo que ha vivido no se lo esperaba. Ahora atraviesa por su mejor momento, enamorada, y con la misma estrella que la ha hecho brillar por donde va... Luego de vivir en diferentes países por largas temporadas como México y Los Ángeles, está radicada en Australia con su esposo, Marcelo Knez, con quien continúa su travesía, descubriéndose a sí misma en otras facetas: “¿Qué viene luego? ¡No lo sé! Estoy en esa encrucijada de vida. He cumplido muchos sueños a corta edad, y tengo mucho camino por recorrer. Dios mediante quiero probar direcciones distintas y encontrar otra pasión. Eso sí, nunca dejaré de hacer música porque es parte de mí”.

¿Cuáles son sus lecturas favoritas?

Biografías, nutrición y metafísica.

¿Cuáles son sus preocupaciones de vida?

El coronavirus se ha vuelto mi preocupación # 1. El resto pasó a segundo plano.

¿Qué defectos tiene?

Demasiado perfeccionista y dormilona.

¿A qué le huye?

A las personas dramáticas y conflictivas.

¿Qué le mantiene con los pies sobre la tierra?

Mi familia y mi esposo.

¿Quiere tener hijos?

A veces sí, a veces no. Creo que seríamos buenos padres, pero siento que las futuras generaciones van a sufrir, reflejo de eso es lo que estamos viendo ahora en el mundo.

¿Qué es lo más difícil que le ha tocado vivir?

He sufrido dos ataques por robo y he tenido la suerte de seguir viva. Siento que Dios me ha puesto un ángel protector 24/7 que cuida siempre de mí.

¿Qué heredó de sus padres?

Mi padre se llama Juan Carlos y siempre le han dicho el Loco Villalba por aventurero, y yo soy así, además su alegría y sonrisa las heredé de él. Mi mamá es Paulina Jervis y creo que heredé su ‘sex appeal’ (ríe). ¡Ya quisiera! Por ella tengo el gusto por cuidarme, llevar una vida sana, escuchar a mi corazón y seguir mi intuición.

Dua Lipa: entre lo fashion, la cuarentena y su exitoso último disco Leer más

Su historia de amor

“Yo vivía en Los Ángeles y una amiga que quiero mucho orquestó una cita a ciegas para que conociera a Marcelo, un esloveno que estaba de visita en la ciudad. Ella había soñado que éramos muy felices juntos. Al principio no me agradó la idea, sentía que no era el momento, porque él acababa de romper con una relación reciente y yo estaba enfocada en mi carrera, pero cuando menos me di cuenta, ya estaba perdidamente enamorada. Marcelo supo llegar a mi corazón y quererme como nadie me ha querido. Tenernos el uno al otro, para nosotros es sagrado”.

Personal