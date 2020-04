La cantante, modelo y compositora británica de 24 años Dua Lipa no ha pasado desapercibida ni por un segundo. Desde el confinamiento en su casa en Londres a causa del coronavirus, ha compartido en Instagram sus mejores outfits, que sin duda nos hace desear tener su guardarropa.

Pero no todo ha sido moda. Como iniciativa para que sus fans se queden en casa, la intérprete de Physical, hace dos semanas participó en una videoconferencia llamada Homefest, una edición especial de 'The Late Late Show' del presentador de televisión James Corden. El objetivo de reunir a varios cantantes era distraer al público en la cuarentena. En esta, la solista presentó desde su casa una versión en vivo de Don't start now.

El estilo fashion para la cuarentena

Si hablamos de moda, la compositora de New Rules ha traído de vuelta la moda de los 90's con su looks que vienen acompañados de un toque personal y alta costura actual. Dicho esto, ¿cuál es su tipo de prendas?

Crop Top: El estilo noventero sigue siendo el favorito de todos. Indispensable en el armario de la cantante desde sus inicios, marcó tendencia en su personalidad y estilo.

Athleisure 2.0: Los diseñadores Alexander Wang y Riccardo Tisci marcaron un antes y después para la ropa clubbing o deportiva en el 2014 que, antes de introducirse a la moda, se las veía como parte complementaria para la actividad física. Actualmente forman parte de la rutina como el nombre lo dice, athletic (atlético) y leisure (ocio). Lipa nos da demostrado que se puede utilizar en cualquier momento.

Body: En los 90's las supermodelos lo convirtieron en un hito, ahora son indispensables por la cantidad de diseños que ofrecen, sin dejar a un lado que son cómodos para usarlos tanto en la noche como el día y la facilidad con la que se puede combinar con otras prendas como lo hace la cantante.

Chaquetas: Esta es una de las prendas que intérprete de IDGAF ha utilizado repetidas veces en su cuarentena, debido a la versatilidad que estas ofrecen, por sus tamaños, colores e incluso diseños.

Dua pone el ejemplo en la pandemia

En varias ocasiones la compositora ha dejado claro a sus fans cuáles son sus recomendaciones durante la cuarentena.

Para demostrarlo hace pocos días subió una foto en Instagram que mostraba sus actividades en casa. "Nuestra semana en fotos", comienza a redactar. "Las noches son para el anime del Estudio Ghibli y los días son para organizar fiestas en el jardín para dos, competitivos juegos de UNO, Future Nostalgia en el puesto número 1 en Reino Unido, Fear and loating in Las Vegas + fin de semana de pascua y suficiente queso para hacernos prometer que seremos buenos a partir de mañana... otra vez".

La creadora de Don't Start Now compartió en Instagram tips que una fan inventó para evadir el coronavirus con la letra de su canción. INSTAGRAM

Y, por supuesto, no podía faltar el video, con todo el lujo, la elegancia y lo fashion que la caracteriza. Aun cuando esté entre sus cobijas y luzca sin maquillaje, Dua Lipa no deja de ser quien es mientras demuestra empatía con sus fans.

¿Un tercer disco?

Que un hacker filtrara su segundo disco, Future Nostalgia, semanas antes de la fecha programada y la presencia de una pandemia que ha afectado a casi toda la humanidad sin duda interfirieron en los planes de Dua Lipa.

El lanzamiento del 27 de marzo no fue planificado, pero nada indica que, de haberse llevado a cabo el 3 de abril, la fecha original, hubiera sido mejor. El tour promocional fue aplazado casi completamente para el 2021. Entonces, ¿será conveniente pensar en estos momentos en un tercer disco?

Esa fue la pregunta que le plantearon en el programa Official Big Top 40, el más escuchado del Reino Unido. Estaba allí para festejar que su segundo álbum, aquel que tantos dolores de cabeza le costó, ocupaba el primer lugar en la lista de álbumes de la nación insular .

Su respuesta no fue muy clara. "Supongo que ahora mismo no estoy pensando realmente en el tercer disco, ¿sabes? Obviamente iba a estar de gira desde finales del mes de abril y ahora se ha pospuesto. Probablemente empiece a pensar en ese álbum más pronto que tarde porque tendré algo de tiempo para poder ir al estudio en algún momento cuando se pueda salir".