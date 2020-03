Dua Lipa y la prueba del segundo álbum

'Break my heart' es el último sencillo de la británica.

En 2017 Dua Lipa llegó a la industria musical. Su estilo y sonido impusieron nuevas reglas en la música pop. Tener un disco tan exitoso al inicio de tu carrera supone un peso especial, puesto que tienes a todos los medios y fanáticos sobre la próxima sorpresa, y se espera más de la cuenta.

Dua Lipa se tatúa el nombre de su nuevo álbum y gira musical Leer más

Dua Lipa acaba de lograrlo con Future nostalgia, un trabajo de música pop y dance, como hace años no se presentaba en la escena. Se podría decir que su sonido tiene nostalgia por el mainstream de principios de 2000, pero con la frescura de una artista perteneciente a la generación Z.

Este disco se presentó adelantadamente por decisiones de la disquera, tras la filtración de todos los temas la semana pasada. Desde el 27 de marzo está disponible oficialmente en todas las plataformas.

Por medio de una transmisión en vivo la intérprete reveló este hecho y contó parte del proceso de creación. “Estaba en un programa de radio en Las Vegas y salí a caminar, únicamente para aclarar mi mente. Mientras caminaba, estaba escuchando a OutKast y No Doubt y pensé, ‘¿Qué tienen estos discos que aún amo y con los que me relaciono tanto? ¿Por qué siento que no han envejecido? ¿Y cómo podría incorporar ese sentimiento nostálgico de todos mis recuerdos e inspiraciones favoritos de la infancia en algo nuevo y moderno?”.

Break my heart es el sencillo promocional de este trabajo de 11 temas. La artista británica tiene 24 años. A los 14 se dio a conocer por hacer versiones de canciones en sus redes sociales. Es además modelo.