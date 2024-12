¿De qué murió Sandra Reyes, la recordada doctora Paula de Pedro el escamoso?

El paralelismo entre el destino de Sandra y la doctora Paula no ha pasado desapercibido entre sus fans

La actriz colombiana Sandra Reyes, conocida principalmente por su papel como la Dra. Paula Dávila en Pedro el escamoso, falleció este domingo 1 de diciembre a los 49 años. La noticia fue confirmada por sus familiares, quienes solicitaron privacidad en este difícil momento y también con un conmovedor mensaje de Miguel Varoni, compañero de fórmula en la novela.

¿De qué murió Sandra Reyes?

Curiosamente, en la segunda parte de Pedro el escamoso, su personaje también vivió momentos intensos relacionados con temas de salud. En la serie, la Dra. Paula mostró fortaleza frente a situaciones adversas, un reflejo que, según sus colegas, se asemejaba a su actitud en la vida real.

La actriz que también fue Aracely, en Rigo, bionovela del pedalista Rigoberto Urán; Cecilia en Paraíso Travel, Gertrudis López en Cuando Vivas Conmigo o Ana Lucía en Laura, La Santa Colombiana, falleció a causa de un cáncer de seno que intentó tener oculto a la luz pública.

La conmovedora reacción de Miguel Varoni

La partida de Reyes generó una ola de reacciones en el mundo del entretenimiento. Miguel Varoni, quien interpretó a Pedro Coral, le dedicó un sentido mensaje en redes sociales:

"Hasta siempre, mi doctora Paula. Sumercé no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la bendiga. Siempre estará en mi corazón."

Los fans lamentan su partida en redes

La actriz no había estado activa en redes sociales, puesto que la última publicación en Instagram fue el 5 de noviembre de 2024, razón por la que sus seguidores tenían varias sospechas sobre su salud.

Los fans expresan hoy su tristeza y agradecimiento por el legado de la actriz, destacando el impacto que tuvo en sus vidas. "Que lamentable pérdida. QEPD mi querida Dra. Paula", escribió @javiergomezmorteo, mientras que @iamcarlosalberto507 compartió: "SE NOS FUE #PAULITA🕊". Decenas de usuarios recordaron con cariño al personaje que marcó una generación, dejando claro que su partida ha dejado un vacío en los corazones de sus seguidores.

Muchos señalaron la coincidencia entre el destino de Sandra y el de su personaje en la serie. "Lo más triste es que en la 2ª temporada se muere, y por un cáncer también", comentó @lau_casas96. Otros, como @armandoclavijodiaz, destacaron la química entre los protagonistas de la novela: "La pareja más exitosa de la televisión colombiana. QEPD 🙏".

