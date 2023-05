Sandra Reyes, actriz colombiana con una amplia trayectoria en la televisión y en el cine, además recordada por su icónico papel de la doctora Paula Dávila en "Pedro, el escamoso", apareció recientemente en el programa Buen Día, Colombia, del canal RCN. Sin embargo, dio mucho de que hablar, con fuertes declaraciones afirmando que fue secuestrada por los extraterrestres.

Sandra Reyes, conocida por su papel de Paula Dávila en la novela Pedro el escamoso, hizo una declaración que sorprendió a todos: fue secuestrada por los #Extraterrestres. Ella lo aseguró en el programa Buen Día, Colombia, del canal RCN. pic.twitter.com/QJg2PiosXa — MiraNoticias (@MiraNoticiasEc) May 11, 2023

¿Estamos Solos? En Busca de otras Vidas en el Cosmo Leer más

En su relato, contó que en un principio pensó que se trataba de un sueño, pero que luego entendió que era realidad. La actriz aseguro que no todos son amables y buenos, además declaró que salió del planeta porque fue a un lugar con una "atmósfera rara".

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, señaló la actriz.

La bogotana, de 47 años, contó sobre su interés por los seres de otro planeta cuando un día cualquiera se encontró frente a frente con un libro peculiar, “El rescate de la Tierra”, explicó que su contenido fue clave para pudiera entender sobre una experiencia que tuvo con ellos, entender el significado y que represento ese encuentro.

Vehículo espacial reutilizable regresa a China tras más de 270 días en órbita Leer más

La actriz agregó dentro de todo el tema que los extraterrestres hace mucho habitan en este planeta y nos mandan mensajes a diario, además, su aparición en La Tierra “está cerca”.

“El mensaje es no tengan miedo, vibremos alto, vibremos en armonía y en agradecimiento”, dijo Sandra Reyes al finalizar su entrevista, impactando a todos.

En los últimos años la artista tuvo un cambio en su apariencia y en su estilo de vida. La Sandra de hace unos año ha quedado en el pasado por completo, dejando a un lado ese estilo sobrio, elegante y clásico que la caracterizaba. Hoy en día la vemos con una apariencia más desparpajada, relajada y hasta un tanto hippie.