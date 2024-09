Las mujeres protagonizan el festival Ecuador Jazz

“Me rehúso a adaptarme al canon, no lo hago. Cuando llegué a Nueva York, los músicos me la pusieron muy difícil. Criticaban mi timbre de voz, la clave en la que cantaba, todo. Pero yo seguí, porque no me pensaba adaptar a ellos, sino que quería que ellos dejaran el machismo del canon y se sumaran a mi visión femenina de la música, a la que yo los estaba dejando generosamente entrar”, recuerda la cantante norteamericana Jazzmeia Horn.

Originaria del estado de Texas, Horn ingresó a la música a través del gospel, género religioso de las comunidades afroamericanas, y su prodigiosa voz eventualmente la llevó a los principales escenarios del Jazz en su país, donde rendía homenaje a icónicas cantantes como Ella Fitzgerald.

La artista, nominada a los premios Grammy por su álbum Love and Liberation, es una de las invitadas al Festival Ecuador Jazz, que se lleva a cabo desde el 11 de septiembre y que esta semana cierra sus puertas con una nutrida agenda de conciertos de cantantes y bandas de diez países.

La cantante norteamericana Jazzmeia Horn ofrecerá un masterclass de canto y un recital en el marco del festival. Cortesía

Sin embargo, en esta ocasión, el gran núcleo de invitados está conformado por mujeres que están cambiando el panorama mundial del jazz.

Así lo explica Fabiola Pazmiño, productora del encuentro. “Todos los años hacemos una cuidadosa curaduría para elegir a nuestros artistas invitados. Nos parece muy importante lograr un equilibrio de estilos y géneros, pero también de paridad. En esta ocasión hay una gran fuerza de artistas, de mujeres que son sumamente importante en la escena del jazz a nivel mundial”, comenta.

Camille Bertault es otra de las invitadas al encuentro. Esta pianista, cantante y compositora se inició en la música académica a los ocho años, y en la adolescencia se decantó por aprender canto a través del estilo de los vocalistas brasileños del bossa nova. Ingresó al Conservatorio de París, que le dio una sólida formación en armonía, composición y canto de jazz así como de la improvisación combinada y del cabaret.

La artista francesa es considerada revolucionaria en el panorama del jazz de ese país. JB MILLOT

Pero lejos de decidirse por un único género, la artista, conocida como la nueva sensación del jazz francés, decidió optar por la hibridación y la exploración de géneros combinados en su música.

“Quería hacer un disco que se pareciera a mí sin estar apegada a un solo estilo, un disco que fuera libre y desenfrenado”, ha dicho.

Entre las invitadas internacionales también está la cantante y compositora española Silvia Pérez Cruz, que dará un concierto con temas de su último disco Toda la vida, un día, su octavo álbum en solitario.

El álbum inició como un homenaje a la cantante argentina Liliana Herrero. “Es una mujer poderosa y comprometida. Así que le hice para ella la canción Toda la vida, un día, que da nombre álbum, y comencé a entender que el álbum es una vida entera”, señala.

La última invitada internacional, que cerrará el festival es la puertorriqueña iLé, cantante que se inició en la industria musical en su adolescencia siendo la voz femenina de Calle 13, banda de sus hermanos René Pérez (Residente) y Eduardo Cabra (Visitante).

Ganadora de un premio Grammy, la cantante aborda en sus melodías temas como el colonialismo, el feminismo y los abusos de poder. “ Yo creo que ahora estamos en un momento muy trascendental mundialmente porque queremos tratar de reestructurar todo un sistema quebrado. Es un proceso complejo y difícil, pero no creo que sea imposible”, comenta.

El panorama nacional no se queda atrás

Los aportes femeninos no acaban con las artistas internacionales, pues las agrupaciones locales también tienen a sus poderosas cantantes.

Una de ellas es Cecilia Dávila, cantante quiteña y una de las primeras cantantes de jazz y música contemporánea formadas en el Ecuador.

Ha participado en festivales de jazz y blues en la capital, y ha colaborado en proyectos con reconocidos artistas nacionales e internacionales como La Rocola Bacalao, Sebastián García, Brad Goode y Kurt Elling.

Cuenta con varios trabajos discográficos con varias influencias musicales, entre ellas la música ecuatoriana, la brasileña, y el jazz. “La música ecuatoriana no necesariamente debe ser en ritmos tradicionales, sino que se pueden crear cosas con otros sonidos y también hacer fusiones”, afirma.

En la agenda nacional, el encuentro también contará con la participación de Pitekus y La Minda Laé, un proyecto musical que profundiza y reinterpreta la música de raíces afroecuatorianas en el contexto del jazz moderno.

Nueve músicos, entre hombres y mujeres, colaboran en la propuesta ¿Dónde está el amanecer?, álbum que inició con un profundo proceso de investigación sobre la marimba de chonta, reconocida como patrimonio cultural, y que visibiliza los desafíos que viven las comunidades donde estas tradiciones culturales se originaron.

”Nuestro compromiso es preservar y promover estas manifestaciones culturales, especialmente en regiones marginadas como Esmeraldas, que sufren de violencia y falta de oportunidades educativas y culturales”, señalan los artistas.

Pitekus y La Minda Lae es un proyecto nacional que rescata la música esmeraldeña e incorpora sus raíces al jazz. Cortesía

Una semana llena de recitales

La cartelera de esta semana donde se presentan estas poderosas e icónicas mujeres inicia el martes 24 de septiembre 18:00 con el concierto Toda la vida un día de Silvia Pérez Cruz y Cecilia Dávila. Será en el Teatro Nacional Sucre. En el mismo sitio, el miércoles 25, se presentará la estadounidense Jazzmeia Horn junto al brasileño Matheus Fonseca.

Luego, el sábado 28 de septiembre a las 19:00 será el turno de Camille Bertault, que ofrecerá un recital junto a Pitekus y La Mindalae. El Festival Ecuador Jazz concluirá el domingo 29 de septiembre a las 17:00 en el Teatro Nacional Sucre con un concierto a cargo de la puertorriqueña iLé y la banda colombiana Espiral 7. Todos los recitales tienen un costo de $ 20.

