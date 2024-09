Kien Mató a Rosero, cumbia al estilo quiteño

La guitarra, el saxofón, la trompeta y los bongos suenan primero. Inmediatamente le siguen los demás instrumentos, y las voces de Karina Clavijo y Juan Tejada. “Como el gran reto de la vida, me puse a intentar lo prohibido. No porque eso esté permitido, sino porque es mi salida. Tu cuentagotas de derroche y libertad, una experiencia que te anima, si hay razón y esperanza en la vida, pues yo quiero animarme a jugar”, cantan.

Ha empezado a tocar Kien mató a Rosero, banda de cumbia-rock con una histórica trayectoria en las tablas de la capital. Próximos a cumplir veinte años en la escena musical, la agrupación alista una nuevo capítulo, uno que empezó en junio de este año con una serie de recitales que han vuelto a juntar a sus fanáticos.

La agrupación surgió en 2005 en las graderías del estadio Rodrigo Paz Delgado, sede de Liga Deportiva Universitaria. Hasta ese momento, los músicos eran parte de la barra del equipo y sus instrumentos y voces solo se unían para celebrar los goles.

Sin embargo, con el ingreso de la cumbia villera argentina que se popularizó en aquellos años en el país, surgió la idea de unirse ya no para escribir e interpretar himnos para el equipo, sino para tocar cumbia, pero no la cumbia clásica, sino una cumbia con estilo nacional.

“Nosotros cuando tocamos, siempre decimos que es cumbia ecuatoriana, porque lo es. No hacemos cumbia con el sonido colombiano que es tan conocido en nuestro medio, es nuestro propio estilo, un estilo que ha ido evolucionando y transformándose en su propio universo”, explica Juan Tejada, uno de los vocalistas de la agrupación.

Diego Chamorro, al mando de las congas, señala que ese estilo propio surgió de la combinación de lo que, como un grupo de amigo, escuchaban y tocaban en los encuentros de la Liga. “Celebrábamos haciendo murga y fiesta, tocábamos cumbia, pero también nos encantaba el rock argentino y el metal, que era un género que nos unía a todos, entonces cuando decidimos formar la banda, fuimos incorporando lo que nos gustaba”, cuenta.

En aquel entonces, la banda se conformó únicamente con voces, guitarra, bajo, batería, teclado, los bongos y la güira. Hoy, en cambio, la agrupación cuentas con catorce miembros sobre el escenario y una amplia variedad de instrumentos, entre ellos el saxofón, la trompeta, el timbal, dos guitarras, dos teclados y tres vocalistas, entre ellos la reconocida cantante Karina Clavijo, que llegó a complementar las melodías.

“Siento que, conforme fuimos creciendo como banda y que entró y salió gente, nos fuimos estabilizando y creando un estilo mucho más pulcro que fue sumando muchas variantes y géneros, pero siempre atado a la cumbia”, indica Tejada.

Crecer con los fans

Con el paso de los años, Kien Mató a Rosero ha tenido pausas y ceses en su trabajo musical, producto de los cambios en la alineación, las limitaciones del tiempo y de los proyectos personales de cada uno de sus miembros.

Sin embargo, luego de dos discos y numerosas melodías, han retomado los escenarios y se han encontrado con múltiples cambios en la escena local.

"Es una locura, porque nuestros primeros seguidores eran nuestros amigos, eran de nuestra edad, fuimos creciendo con ellos. Pero conforme nos acercamos a los cincuenta años, vemos cómo ha cambiado la escena y cómo vienen chicos cada vez más jóvenes a vernos, que les gusta lo que hacemos, Finalmente la cumbia es algo con los que todos los latinoamericanos nos identificamos sin importar la edad", comenta Kléber Hidalgo, guitarrista.

La agrupación ofreció recientemente un recital en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Cortesía

Volver a los escenarios

En 2022, la banda lanzó 'No me olvides', tema con una impresionante producción, que marcó el inicio de una nueva etapa para Kien Mató a Rosero. Y es que, durante muchos años, la propuesta de la banda no incluía vídeos musicales ni, mayoritariamente, el lanzamiento de álbumes.

"Una característica casi inconsciente es que siempre fuimos una banda de escenario, de presentarnos en todos lados y así darnos a conocer. ´Éramos una banda de poca producción, primero porque era muy caso y segundo porque, conforme hemos ido creciendo en número de miembros, se nos hacía súper complicado reunirnos. Los dos discos que lanzamos fueron trabajados muy despacio y les metimos mucho cuidado y detalle", explica Chamorro.

Sin embargo, con la evolución de la escena musical hacia las plataformas, los artistas han visto la necesidad de replantearse su formato de difusión al público.

"Fue muy especial para nosotros retomar los conciertos en vivo y ver que la gente seguía ahí, esperándonos y escuchándonos. Que aun tuviéramos una tribu fue muy emotivo", indica Tejada.

Componer, un trabajo en equipo

"No tenemos un eje central, un John Lennon que se encargue de las letras, Todos colaboramos y participamos y surge sin presión. Cuando nos reunimos a ensayar, algunos vienen con un papelito y nos dicen "vean, tengo esta letra". Si nos gusta a todos le vamos haciendo la melodía y los arreglos musicales", explica Tejada.

Con el paso de los años, cada uno de los integrantes ha ido contribuyendo con canciones, que hoy son parte del repertorio de Kien Mató a Rosero.

Pero, indistintamente de la temática que cada uno propone, lo que han notado todos es que sus canciones se alejan del amor, tema esencial en la cumbia tradicional.

"Nadie lo planificó así, solo pasó. Nos interesa más hablar de lo social, de las contradicciones en las que vivimos", asegura Hidalgo.

La banda tiene éxitos como No me olvido y La venganza del brujo. Karina Defas

Cumplir veinte años

"No es cierto que veinte años no son nada", comenta Chamorro, risueño. Frente al inminente aniversario, la banda prepara varias sorpresas para sus fans, entre ellas el lanzamiento de nuevos temas y un concierto que se llevará a cabo en formato para teatro.

Aún tenemos mucho que componer y mucho que hacer, Esta nueva etapa viene con otras propuestas, propuestas más actuales", agrega Tejada.

