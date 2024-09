Gianpiero: “La música siempre trata de salir, es parte de mí”

Tras el atentado terrorista del 9 de enero de este año en las instalaciones de TC, Gianpiero (34) lanzó el tema 'Te devuelvo tus colores'. “Está dedicado al país, no esperaba la aceptación tan grande. Lo tenía listo, lo escribimos con Daniel Betancourth, pero nunca se usó hasta cuando ocurrieron los lamentables hechos que dieron la vuelta al mundo”, cuenta.

Después de los apagones programados para septiembre, el cantante y compositor guayaquileño tiene previsto presentar el pop urbano 'Sahara', el sábado 27. A pesar de la crisis energética, no ha considerado cambiar sus planes y comenta que es una letra que describe esas ganas de perderse en un desierto con la persona amada.

Solo por el momento

Desde niño sintió ‘el llamado musical. “Si me hubiese dedicado a otra actividad, la música siempre habría tratado de salir. No quería reprimir ese sentimiento. Era muy tímido. A través del canto encontré mi forma de comunicarme. Los compañeros del colegio La Moderna, donde estudié, se sorprenden de verme en un escenario”, añade. No solo canta, además toca piano y guitarra.

- En alusión a su nuevo tema, ¿ya encontró con quién se perdería en un desierto como el Sahara?

(Risas) ¡Ya quisiera! Pensé que la había encontrado, pero no se dio. Estoy soltero y tranquilo. He tenido tres relaciones largas. En la última se dieron algunas situaciones adversas. Le dediqué 'Ahora te toca a ti'. Esto no lo había contado. Durante un año no la canté, porque todavía dolía mucho, pero ya sané y la he interpretado nuevamente. Además me emociona saber que una chica que batalla contra el cáncer la usa en sus redes sociales. Me da fuerza. Jamás me imaginé aquello, hasta las lágrimas se me salieron cuando la vi. “Ahora te toca a ti curarte el alma y volver a sentir, salir de la derrota y ser feliz”, dice parte de la letra.

No solo canta, además compone. Gerardo Menoscal

No tenía una identidad artística

- Usted es uno de los cuatro ‘engreídos’ (Jorge Luis Del Hierro, Daniel Betancourth y Maykel) del productor Jorge Luis Bohórquez.

En 2011 terminé la relación con el grupo La Cuarta. Los otros integrantes tenían diferentes actividades, yo quería dedicarme solamente a la música. Recuerdo a un profesor en la universidad en la que estudiaba Diseño Gráfico, José Daniel Santibáñez, que no me calificaba con cien. Siempre me ponía una menor calificación porque alegaba que solo lo hacía por cumplir y que no debía estar ahí, sino estudiando música. Cuando me gradué, le entregué el título a mi papá (Alfredo) y le dije que él se había graduado, no yo. Cuando finalicé mis estudios, mis padres querían enviarme a Australia para hacer un masterado. Nunca se dio. Ahí le toqué las puertas a Jorge Luis.

- Pero desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente.

Yo le dije a Jorge Luis que soñaba con dedicarme a la música, que mis opciones de vida eran viajar para hacerles caso a mis padres o convertirme en cantante. Jorge Luis y yo nos conocemos desde 2011, pero recién en 2017 grabé mi primera canción, 'Serena'. Le comenté que ya no tenía grupo ni trabajo. Escuchó un par de mis temas que tenía en el teléfono celular y respondió que viajara a Australia (risas).

- Seguramente se sintió frustrado y decepcionado...

Totalmente, pero en ese momento no entendí lo que me dijo, que no estaba listo y que no era el momento. Un productor que admiraba me soltaba esa bomba. Según él, cantaba bien, como lo hacen muchos, pero no tenía una identidad como artista. En la industria musical no basta con cantar bien, se debe tener una identidad vocal, para que cuando nos escuchen se identifique que ese es Arjona, Fonseca o Gianpiero.

“Jorge Luis nunca nos dice que estamos listos”

- La perseverancia logra lo que la dicha no alcanza, expresa un refrán.

Por varios años le llevé canciones a Jorge Luis. Mis padres creían que yo trabajaba en la productora Borkis Entertainment, les mentí. Es experto en sacar lo mejor de la personalidad y talento de un artista. También con ello medí mi perseverancia y pasión. Llegué a cuestionarme y me preguntaba si la música era para mí.

- A veces se cierran las puertas. ¿Quiso tirar la toalla?

Muchas veces. Jorge Luis nunca nos dice que estamos listos, solo dice que parece que estamos listos. Es muy exigente, pero solo con la gente que cree que puede soportar esa exigencia. Es un mentor. Cuando firmamos contrato, me preguntó si mis padres lo sabían, le respondí que no. Pidió reunirnos con ellos para explicarles todo el proceso que había pasado. Mi papá es complicado, no lo habría entendido y me habría mandado de viaje sin pensarlo dos veces. Es un privilegio trabajar con Jorge Luis.

- Otra frase popular dice que cuando algo es para ti, nadie te lo quita…

Es así. Tras firmar el contrato llamé a mi amigo Ricardo Ramadán, con quien nos tomamos un vino. Después de compartir con él, salí de donde estaba y me estrellé en el carro. No estaba mareado, sino feliz, con muchas emociones y adrenalina encima. Empecé mi carrera con una deuda: pagar un carro. Gracias a Dios, a la pareja ni a mí nos pasó nada, no hubo problemas legales. Los padres de los chicos hasta me dieron la bendición.

Con Jorge Luis Bohórquez. Cortesía

Escribe canciones para Dios



- Dos de los artistas (Jorge Luis y Daniel) de la productora ahora viven en Miami, Estados Unidos. ¿Usted también quiere irse?

Yo quiero seguir abriendo un espacio artístico en Ecuador. Todavía me falta camino por recorrer. Soy parte de La Barca, la productora de música católica.

- ¿Es decir que escribe canciones para Dios?

Compongo y soy parte de los conciertos de Navidad de Borkis. También comparto con el grupo Los Padrecitos. Con ellos genero contenido. Escribir lo hago casi a diario.

- Algunos artistas se inspiran en fechas especiales para escribir.

Me fascina la Navidad, tengo villancicos escritos, quisiera grabarlos. Salvador de mis amores está listo, quisiera lanzarlo en esa fecha.

