Miley Cyrus: Este es el real temor ante la acusación de plagio

la plataforma Tempo Music la acusa de copiar elementos de la canción When I was your man, de Bruno Mars

Que Flowers sea un tema empoderador y un éxito en la carrera musical de Miley Cyrus es algo que nadie puede negar. Sin embargo, ahora la canción, convertida en un himno por reflejar cómo la artista ha superado uno de los momentos más duros de su vida -su separación de Liam Hemsworth-, se ha visto envuelta en la polémica: la plataforma Tempo Music la acusa de copiar elementos de la canción When I was your man, de Bruno Mars.

Pero, al parecer, no es el conflicto legal lo que inquieta a Miley, sino lo que implicaría defenderse: reconocer que la letra está dirigida a su exmarido, con quien mantuvo una relación desde 2008 hasta 2018.

Lo que debería admitir Miley Cyrus

El sencillo incluye frases como ‘I can take myself dancing' (puedo sacarme yo sola a bailar) y ‘I can love me better than you can’ (me puedo querer a mí misma mejor de lo que tú me quieres) que, según fuentes cercanas a la cantante, son indirectas claras hacia Liam.

Además, la canción fue lanzada el día del cumpleaños del actor, y hace referencias a la casa que ambos compartieron y que fue destruida en los incendios forestales de Malibú, así como a varios momentos incómodos que vivieron en la alfombra roja, cuando Miley se sintió relegada y en segundo plano debido al comportamiento de su entonces pareja.

