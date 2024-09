MrBeast recibe una demanda colectiva por maltrato y acoso sexual en ‘Beast Games’

Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, junto con Amazon, ha sido demandado por varios participantes de su nuevo reality show Beast Games, quienes afirman haber sido sometidos a condiciones laborales inhumanas, acoso sexual y maltrato durante la producción del programa. Esta serie, inspirada en los exitosos desafíos del canal de YouTube de MrBeast, fue anunciada como el mayor concurso de telerrealidad jamás creado, con mil concursantes compitiendo por un premio en efectivo de 5 millones de dólares.

El 16 de septiembre de 2024, cinco participantes anónimos presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, en la que detallan una serie de abusos sufridos durante el rodaje. Entre las denuncias, los concursantes afirman haber trabajado sin descansos, mal alimentados, y sometidos a acoso sexual por parte del staff de MrBeast. Las acusaciones también incluyen la falta de pago de los salarios acordados y horas extras.

Tras la presentación de la demanda, varios participantes brindaron sus testimonios a medios de comunicación como The New York Times, describiendo las duras condiciones a las que se enfrentaron durante la filmación del programa. Según sus relatos, los concursantes recibían solo dos comidas al día, consistentes en pequeñas porciones de avena fría, un huevo cocido y algunas verduras. Un participante anónimo expresó su entusiasmo inicial por formar parte del proyecto, hasta que experimentó la realidad del set. "Al final, me fui sintiéndome insignificante, maltratado y traumatizado. Aún no he recibido mi pago. Solo espero que nadie más tenga que pasar por esto", afirmó el concursante.

Fraude fiscal y contratos ilegales

Uno de los aspectos más graves de la demanda involucra las acusaciones de fraude fiscal contra MrBeast y Amazon. La producción, que supuestamente contaba con un presupuesto de 100 millones de dólares, habría proporcionado información falsa al estado de Nevada para obtener créditos fiscales que no le correspondían. La demanda alega que los concursantes fueron falsamente clasificados como residentes de Nevada, lo que permitió a la producción obtener más de 2.2 millones de dólares en incentivos fiscales.

Para lograr estos créditos, la demanda afirma que los participantes fueron obligados brindar información falsa al estado. Este posible fraude fiscal podría tener consecuencias serias para Amazon, que ya enfrenta el escrutinio por su relación con la producción del programa.

¿Beast Games seguirá?

Hasta el momento, MrBeast y Amazon no han emitido declaraciones públicas sobre la demanda. La producción de Beast Games, que se filmó en el Allegiant Stadium de Las Vegas en julio, tenía previsto estrenarse a finales de 2024 o principios de 2025 en Prime Video. Sin embargo, dada la gravedad de las acusaciones, el futuro del programa es incierto. Si las denuncias son ciertas, esto podría representar un golpe devastador tanto para la imagen pública de MrBeast, conocido por sus actos desafiantes, como Amazon, que ha apostado por expandir su catálogo de contenido original.

La batalla legal que se avecina promete ser larga y complicada. Las víctimas están buscando no solo compensaciones económicas por los salarios adeudados y los daños emocionales, sino también una mayor responsabilidad por parte de las productoras de contenido como Amazon, que hasta ahora ha permanecido en silencio. Mientras tanto, los fanáticos y seguidores de MrBeast esperan ansiosos una respuesta oficial y una posible resolución a esta situación que podría marcar un antes y un después en la carrera del creador de contenido más famoso de YouTube.

