Max en septiembre 2024: la serie 'El Pingüino', entre lo más destacado

Con la llegada de septiembre, Max (antes llamado HBO Max) se prepara para cautivar a sus suscriptores con una impresionante lista de estrenos que abarcan una variedad de géneros, desde el terror y la comedia hasta el drama y los documentales.

¿Qué estrena Disney+ en septiembre de 2024? Leer más

Los seguidores de la plataforma de streaming, que incluye en su catálogo contenidos de HBO, DC, Cartoon Network, Warner Channel, entre otros, tienen mucho que esperar este mes de septiembre, con lanzamientos que prometen mantenerlos pegados a la pantalla.

Series nuevas y temporadas esperadas

Desde esta primera semana de septiembre, Max comienza con una dosis de comedia y emoción con el estreno de Margarita, el spin-off de la icónica telenovela juvenil Floricienta, también creada y producida por Cris Morena.

Margarita cuenta la historia de una adolescente huérfana con una vida de película, con muchas dudas y casi ninguna certeza sobre su historia, que yendo detrás de su deseo, llegará a un lugar muy mágico en el que podrá vivir y cumplir sus sueños, sin saber que esa casa fue el lugar donde ella nació y que Delfina usurpó para construir su imperio.

Estos son los 10 estrenos que no te puedes perder en Netflix en septiembre 2024 Leer más

Por su parte, “Reforma en la granja” regresa el 4 de septiembre con su tercera temporada, mostrando transformaciones impresionantes y la dinámica de restauración rural.

El 5 de septiembre, se estrena “Coming from America”, una serie que promete una mirada fresca y entretenida sobre las experiencias culturales y las interacciones humanas en un contexto moderno.

El drama de “La amiga estupenda” vuelve con su cuarta temporada el 10 de septiembre, continuando la saga de amistad y vida en la Italia contemporánea, mientras que el 15 de septiembre, “Reformas en el Hudson” ofrecerá una nueva visión de las transformaciones en el famoso río neoyorquino.

'El Pingüino', entre lo más esperado

Uno de los estrenos más esperados del mes es “El Pingüino”, que llega el 20 de septiembre. Este spin-off de la saga de Batman promete profundizar en el universo del icónico villano interpretado por Colin Farrell, quien ya dio vida al personaje en el largometraje del 2022, donde el héroe de Ciudad Gótica fue caracterizado por Robert Pattison.

Películas para Todos los Gustos

El amor traspasa EnchufeTV: Jorge Ulloa y Nataly Valencia se comprometen Leer más

El catálogo de septiembre está cargado de clásicos y nuevas adquisiciones. Max añade en este mes una serie de películas destacadas, incluyendo largometrajes de terror como “Annabelle Vuelve A Casa”, “Annabelle: Creation”, y “Monstruoso”. Además, los fanáticos del cine de culto podrán disfrutar de “Sombras Tenebrosas”, y la saga épica “El Padrino” en todas sus partes, incluida la versión epílogo.

Otros títulos destacados incluyen “Guerra Mundial Z”, “El Indomable Will Hunting”, y “La Red Social”, ofreciendo una rica variedad de opciones para todos los gustos.

El 9 de septiembre, “As Neves” se une al catálogo, seguido por “La niña de la comunión” el 10 de septiembre. El icónico “Viernes 13” (1980) llega el 13 de septiembre, justo a tiempo para la temporada previa al Halloween, mientras que “Hasta que la boda nos separe” se estrena el 20 de septiembre.

Premios Ariel, este 7 de septiembre

Si te gusta el cine mexicano, Max te presentará este sábado 7 ce septiembre la premiación que realiza la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), que otorga el máximo reconocimiento dentro de la cinematografía del país azteca.

Vince McMahon: El expropietario de la WWE tendrá un documental en Netflix Leer más

¿Cuáles son los documentales que estrena Max?

Para los entusiastas de los documentales, septiembre trae varios títulos de gran interés. El 8 de septiembre, “Wise Guys: Los Soprano por David Chase” explora el legado de una de las series más influyentes de la televisión. El 9 de septiembre, “The Rise and Rise of UFC” ofrece una mirada en profundidad a la evolución del campeonato de lucha extrema.

El 15 de septiembre, “Seprona en acción” regresa con su quinta temporada, mostrando el trabajo de los especialistas en la protección de la naturaleza y la fauna en España. Y el 18 de septiembre, “Stopping The Steal” presenta una investigación sobre los eventos políticos recientes que han captado la atención mundial.

¿Qué estrenos habrá en Prime Video en septiembre 2024?

Por su parte, la plataforma de streaming que tiene Amazon también presenta estrenos de series y películas. Entre estas:

Sismo Magnitud 9.5 (4/09/2024)

Mejor Viuda Que Mal Acompañada (6/09/2024)

Cómo Cazar A Un Monstruo (6/09/2024)

Cómplices del Engaño (12/09/2024)

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them (13/209/2024)

Flotar (13/209/2024)

Jalas o Te Rajas (20/09/2024)

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ