Mónica Bucheli: "No debemos darle protagonismo a la ansiedad"

En 2018, Jarabe de pico, cuya presentadora principal era Marián Sabaté, salió del aire. La comunicadora esmeraldeña, radicada en Guayaquil, Mónica Bucheli era parte de este programa de Teleamazonas. Su faceta de reportera la alternaba con la moda, pues lanzó su línea de ropa Monabu.

El año pasado hizo entrevistas en un espacio de Ventas Mundo TV, el cual apareció en el matinal En contacto, pero por los apagones se suspendió. Acaba de volver con un segmento similar en Noticias de la mañana para hablar de productos naturales. Además es instructora de indoor cycling, una práctica deportiva grupal en bicicleta estática que fortalece el corazón, quema calorías, tonifica músculos y reduce el estrés.

Tiene 35 años, está estudiando Relaciones Públicas y Producción de Eventos en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Vive con su pareja (Carlos), pero por ahora el matrimonio no está en sus planes.

Usted estaba dedicada a la farándula y a la moda, ¿cómo dio el salto a ser instructora?

Es una tendencia que combina diversión porque hay música y deporte. No lo busqué. Me invitaron a la inauguración de la franquicia que se llama Siclo y cuya sede se encuentra en Lima, Perú. Al parecer, mi carácter alegre fue lo que les llamó la atención, además de que me encanta la música y animar. Recibí el respectivo entrenamiento durante dos meses, ocho horas diarias. En la bicicleta he encontrado lo que me gusta: animar, ejercitarme y ayudar a otros, porque tengo alumnos desde los 13 hasta los 60 años.

El deporte ayuda en lo físico, pero también en lo emocional. ¿Cómo ha sido en su caso?

Por la inseguridad que se vive en Guayaquil y por los apagones me dio ansiedad. No conciliaba el sueño, tomaba pastillas para dormir, incluso estuve en la clínica. Me dolía la parte de atrás de la cabeza, pero el deporte que incluí en mi vida me ayudó, ha sido el mejor antidepresivo. Ahora duermo como una bebé.

A usted le encantaba la moda, era fashionista…

Debido a los apagones, el espacio lo cerré. Aquello también me bajoneó, pero no soy de las que se dan por vencidas fácilmente. Monabu ahora es online, vuelvo a mis inicios, porque lanzaré una colección de jeans en junio. Tengo planes de una página web, ya no me interesa una tienda física. La moda siempre estará presente en mi vida. Seguiré apostando por los negocios porque me salvaron en algún momento. Si Dios da talentos, no hay que poner los huevos en una sola canasta, hay que diversificar para tener ingresos extras (risas). Me levanto a las cinco de la mañana. Mi rutina cambió, apago el teléfono a las nueve de la noche.

¿Entonces la farándula ya es historia en su vida?

No es que no me interese, la miro con nostalgia y cariño. No está en mis planes regresar, pero me emociona mucho cuando me encuentro con amigos, como Mariela Viteri y el productor Marlon Acosta. Son personas que el medio me regaló. Mi mundo ha cambiado: de farándula a negocios, ahora en deportes y estudios. Me faltan dos años para terminar mi carrera.

Algunos comunicadores de farándula de ahora son muy malintencionados, no investigan, dicen lo primero que se les ocurre.

Prefiero el trabajo de la gente que hace una buena farándula, con respeto y que se informa antes de dar un comentario. Los famosos deben entender que los comunicadores salen a hacer su trabajo, no es algo personal. Nunca estaré de acuerdo, ni apoyaré a los que se inventan una noticia por tratar de lucirse. Todos hemos tenido un roce.

Sus primeros pasos televisivos los dio en De casa en casa, es decir que compartió con la recién fallecida Anita Buljubasich.

Por supuesto, tenía 21 años entonces. Para todos fue una maestra, me enseñó que el buen comunicador tiene que transmitirle aquello al televidente. A veces, cuando estoy al aire, recuerdo esas palabras con cariño

Algunos apoyan el regreso de Mariela Viteri a la farándula; otros la han criticado.

A la comunicadora le encanta la moda. Cortesía

Siempre pensé que volvería a la pantalla. Su trayectoria y su experiencia eran necesarias. Hacía falta verla, al igual que a Gabriela Guzmán.

El deporte a usted la ha puesto regia.

Tengo una nutricionista, Ariana Delgado. Creo que peso 120 libras. La preparación que recibí para ser instructora fue muy fuerte. Al principio pensé que aquello no era para mí. Sin embargo, también era un reto. Soy coach certificada de indoor cycling. Vivo una etapa bonita y equilibrada. Nadie es perfecto, tenemos subidas y bajadas. No debemos darle protagonismo a la ansiedad, es nuestra enemiga. A veces aflora por ciertas situaciones, pero no hay que perder la fe y debemos continuar confiando, aunque no se vea nada, porque en algún momento lo veremos. Son procesos para salir más fortalecidas y sabias. La vida ha sido buena conmigo.

Le hemos conocido amores. ¿A los 35 años no está sola?

Estoy súper contenta con Carlos. No diré su apellido (risas). Llevamos juntos dos años y medio. Es un hombre de negocios y once años mayor. Nos conocimos en un restaurante a través de unos amigos.

¿Qué le atrajo de él?

Cuando lo vi me encantó su presencia, su imagen impecable y buena vibra. La sentí, soy muy intuitiva.

Desde hace aproximadamente siete meses vivimos juntos. Respeto el matrimonio y tal vez nos casemos en un futuro. Convivir con alguien ya es un compromiso, aunque no exista un papel firmado.

A veces cuesta tomar la decisión de vivir juntos sin casarse.

No me costó porque lo amo, pero siempre existe algo de incertidumbre porque es una etapa nueva. Ambos estábamos acostumbrados a vivir solos. La convivencia es un reto. Si se trabaja en equipo es llevadera.

¿Cree que está en una buena edad para ser madre?

Quisiera que Dios me bendiga con un bebé, me encantaría, pero no por ahora. Talvez cuando llegue a los 36 o 37 años. Carlos no es padre, le ilusiona la idea, pero no es algo que nos quita el sueño. Somos muy independientes, manejamos nuestro tiempo. El matrimonio y los hijos son una gran responsabilidad. No me agradaría casarme y luego divorciarme o tener un hijo sola. Respeto a esas mujeres que piensan así, pero no lo comparto.

Está enamorada, vive en pareja. Cortesía

