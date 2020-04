Moda, todo cambia en aislamiento

Con los desfiles postergados a nivel mundial y muchos de los lanzamientos de las colecciones en pausa hasta que sea el momento indicado, el mundo de la moda está congelado. Pero quienes están en casa en su cuarentena siguen interesados por su forma de vestir, alejados de los lujos y la pomposidad.

Con los días más lentos y el teletrabajo la formalidad ha salido por la puerta. Adiós corbatas y zapatos de cuero. Los tacones, pesados accesorios y el maquillaje han quedado guardados en los cajones, y es que mientras más cómodos mejor. Estos días han sido un largo domingo y hay que sacarles provecho pese a las adversidades. Y ya que Internet es el centro de la distracción mundial, las búsquedas de ropa -y también las compras- se han disparado. Hay varias prendas que se han vuelto las ‘favoritas’ para los cibernautas y ahora pueden ser consideradas tendencias.

Ya sabemos que el estilo de ‘layering’ no combina para nada con los días por los rincones del hogar, y ya que estamos en la intimidad del hogar lo mejor para lucir es la ropa interior. Que lance la primera piedra quien no ha trabajado en panties, ya que nadie te ve. Por eso la lencería ocupa el primer lugar a nivel mundial en la búsqueda de ropa. Si quizá antes no le prestaba atención a lo que usualmente se ponía bajo de su ropa, hoy le ve todos los reparos (y agujeros).

El portal especializado The lyst, que hace investigaciones estadísticas de la industria textil, presentó varios datos interesantes del comportamiento de los usuarios con respecto a sus búsquedas en línea y marcas de ropa.

LO SUSTENTABLE SE MANTIENE

Las búsquedas de moda sostenible tuvieron un 75 % de popularidad desde el año pasado. Pero la ropa deportiva ecológica ya es una de las tendencias más importantes del 2020. Ya sea que estén utilizando plástico reciclado o nylon regenerado u algodón orgánico, las marcas de entrenamiento amigable se están volviendo cada vez más populares entre los compradores. Las palabras ‘sostenible’ y ‘reciclada’ se utilizan cada vez más en la búsqueda de zapatos deportivos. No es de extrañar que la marca de sneackers sostenibles Veja haya lanzado su primer calzado deportivo este septiembre, después de pasar cuatro años desarrollando un modelo ecológico llamado Cóndor. La marca de más rápido crecimiento es Vyayama, una etiqueta consciente de ropa activa y yoga.

ENTRE ENCAJES Y BROCHES

La lencería es lo más buscado a nivel mundial. Y aunque siempre se ha encontrado en el top, ahora tiene un incremento del 15 %. Las marcas más populares por los cibernautas son Agent Provocateur, Off-White y Bluebella pero, si hablamos de piezas en específico el gran triunfador es el conjunto de tul de la firma Gucci. El rosa pálido y el negro son los favoritos.

ATHLEISURE, LA TENDENCIA QUE MANDA

La ropa deportiva es otro apartado que ha ganado más terreno a nivel mundial. Quizás por el hecho de estar en casa buscamos ropa cómoda o quizás pensando en el deporte que podemos hacer. Sea cual sea la razón, las camisetas, zapatillas deportivas, pantalones estilo chandal de marcas tipo Nike o Adida se abren camino en casi todos los países.

¿VOLVIMOS A 1996?

La tendencia de los años 90 regresó con fuerza (cosa que ya sabíamos) pero ahora, con algunas fotos de paparazzi los famosos parecen que caminaran en 1996. En estos días hemos visto a Ashley Benson y Cara Delevingne dar un paseo por su vecindario, su atuendo nos dice que en la cuarentena lo retro está de moda.

MÁS DETALLES

❚❘ Las marcas más buscadas a nivel mundial en los últimos siete días son: Gucci, Balenciaga y Stone Island.

❚❘ Las categorías más demandadas en este momento son: Zapatos de deporte, calentadores y chaquetas.

❚❘ Los bolsos y accesorios relacionados con el trabajo están experimentando el mayor descenso en las ventas, especialmente carteras, bolsos y mochilas. Los enterizos, los vestidos y las gafas de sol también son categorías que han experimentado un declive global.

❚❘ Los artículos más buscados para mujeres son: Pantalones de lino Oska Yasha, licras de Spanx y zapatos Converse Chuck Taylor Hi Lift.

❚❘ Los artículos más buscados para hombres son: Pantalones cargo de algodón Stone Island, zapatos Asics Gel Pulse 10 y calentadores Nike.