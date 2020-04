Belleza, más allá de lo común

La belleza está en todos lados. Estas actrices, modelos y activistas han impactado en el mundo del espectáculo por su trabajo y profesionalismo. Pero hay algo que las hace aún más especiales, su belleza, que en un sistema que tiene cánones muy marcados, su presencia quiebra ‘las reglas’ y diversifica la idea de lo que es hermoso o no. La industria de la moda y del espectáculo cada vez celebra más todo tipo de cuerpo y etnia, lo que permite a todos mostrarse más auténticos. Quizá algunas bellezas se consideren ‘exóticas’, pero los expertos recomiendan evitar este término porque puede estar cargado de estigmas raciales y lo que se debe celebrar es la igualdad en cada diferencia. EXPRESIONES recogió algunos nombres de personas que están apropiadas de sus rasgos, de sus orígenes y de sus ideas. Su esencia es su verdadera belleza.

ALBA FLORES

Alba es la mujer del momento. Interpreta a Nairobi en la serie La casa de papel, que por estos días estrenó su cuarta temporada. En redes sociales se ha empezado un debate sobre su apariencia física denominándola “belleza rara” y miles de tuiteros han expresado que tan solo va más allá del estereotipo de mujer blanca y ojos claros. Alba tiene más de 13 años dedicándose a la interpretación. Durante este tiempo su estilo se ha vuelto más elegante y sofisticado. En 2019 la revista Elle la catalogó como la intérprete con el estilo más rompedor porque ella no es solo rostro, es actitud. Sabe llevar todo tipo de atuendo con personalidad. La prenda por excelencia de su armario es el traje de chaqueta, pero también confía en los vestidos principalmente largos y en tonos neutros, aunque a veces hace concesiones a tonos más intensos. De su trabajo actoral, que tiene impactado al mundo con su personaje de los atracadores de rojo, no hay muchas pistas. Solo está confirmado que la madrileña tiene más estrenos con Netflix este 2020.

CASSANDRA NAUD

La bailarina canadiense se ha destacado por el gran lunar de su rostro. En varias entrevistas ha expresado que recibió muchas críticas y burlas por esto. Su marca de nacimiento tiene una capa de pelo que ya no le molesta y ha sabido amarla y sacarle provecho para su también trabajo como modelo. “La gente debe apreciar su individualidad. Los tiempos están cambiando, por lo que no te debe de preocupar tu aspecto. No dejes que las agresiones y comentarios te detengan, debes sentirte orgullosa de tu singularidad”.

YALITZA APARICIO

La mexicana lleva su carrera entre el activismo y la actuación. Tras su gran debut en la película Roma , que estuvo nominada a un Óscar, su origen étnico resultó atractivo para las marcas de lujo y revistas de moda más renombradas. Esto exaltó su belleza a nivel mundial, la de una mujer indígena que en los cánones comunes no podría ser parte de una pasarela de moda. Michael Kors, Dolce & Gabbana son algunas de las marcas que ha llevado en las páginas de las revistas Vogue y Vanity Fair. La alta costura combinada con joyería y artesanías de Oaxaca, su tierra natal, remarcan su estilo, además de su larga cabellera negra. Yalitza ha explicado en varias ocasiones que el glamour no forma parte de su vida y es solo trabajo. Regresar a su pueblo y pasar con su familia es lo más preciado que tiene.

MINA EL HAMMANI

“Actriz por encima de todo”, así se describe Mina. La actriz española de 26 años tiene origen marroquí. Ella ha hecho de su físico una virtud. Su apariencia de rasgos árabes son poco comunes y representados en la televisión española, y ella supo sacarle provecho a eso. Pero no quiere ser condicionada por esto para otras interpretaciones. “Sí me ha preocupado no poder optar a otros personajes que no tengan nada que ver con ser árabes o musulmanas. Soy actriz y no quiero que me encasillen por el mero hecho de tener un nombre árabe”. Tras su participación como Nadia en Élite ha alcanzado fama mundial y ha hecho varios castings para hacer cine.

MOFFY

Una gran estructura ósea, estupenda piel y una particularidad en sus ojos, tiene estrabismo. En 2013 irrumpió en las pasarelas y asombró a los mejores fotógrafos. Tenía 21 años. “Puede que sea bizca, pero también tiene la palabra estrella escrita en todo su ser”. Fue como presentó la revista The Pop el debut de Moffy, su atípica chica de portada.

Lo nuevo y diferente vende, sobre todo, en esa parte de la industria a la que le gusta ir por delante y marcar tendencia. Ella continúa trabajando y pertenece a la misma agencia que Kate Moss. Moffy Gathorne Hardy vive en Londres y ha sido parte de campañas de H&M y Balenciaga. Su rostro formó parte de portadas como Indie Magazine, Hot, hot, hot magazine.