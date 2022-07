Miss Ecuador presenta su corona pero se guarda los detalles

El encuentro de la belleza ecuatoriana de Miss Ecuador con los medios de comunicación de Guayaquil se dio en el hotel Oro Verde del centro de la ciudad. Casi a la par del terremoto que sacudió a la perla empezó este gala con más de 200 invitados.

La cita era a las 18:00. Minutos antes las candidatas ya se estaban alistando para su debut pero tuvieron que correr y salir del hotel para resguardarse. Sin embargo, luego de ver que todo se calmó, no había forma de parar este desfile que llevan organizando por varias semanas.

EXPRESIONES fue parte de este evento, e incluso pudo estar uno minutos en el camerino, en donde presenció la concentración que tenían las chicas y la motivación que les daban antes de salir a escena.

Performance para develar la corona. Alejandro Puga // EXPRESO

Las 18 candidatas tuvieron dos salidas, una en traje negro y otro en amarillo, los colores de la marca Orocash que son los patrocinadores de la joya.

También premiaron a las dos diseñadores ganadoras del concurso para elegir a la corona. La de Miss Ecuador fue creada por Catalina Salcedo. Ella obtuvo $1500. Por su parte, la diseñadora Saraguro, Taira Salán, se llevó $500 y su creación la obtendrá la ganadora del certamen Miss Continentes Unidos que se realizará en agosto.

Diseñadoras ganadoras. Alejandro Puga // EXPRESO

¿Pero cuál es el secreto que no fue revelado? Pues, en entrevista directa con Catalina Salcedo, ella explicó que la rosa fue inspirada por un viaje que tuvo a la Amazonía pero no quiso dar detalles del valor de esta pieza. "Mi corona resalta a la flora del Ecuador. Me inspiré en las heliconias, que es un flor endemica de la provincia de Napo". Sobre los detalles solo resaltó que "tiene piezas preciosas y fue hecha a mano", pero a diferencia de años anteriores negó saber los quilates del baño de oro, el nombre de las piedras preciosas que lleva o el valor en el mercado de la joya.

Por su parte, María del Carmen de Aguayo, directora de la Organización Miss Ecuador, expresó que no había consultado ese dato. El año pasado, joya que lució Susy Sacoto estuvo valorada en 50.000 dólares y fue diseñada por Nino Touma. Él no fue invitado al evento.

El evento tuvo dos participaciones artísticas, la primera con Mambo band y la segunda con una performance de danza para descubrir a los tesoros de la noche. La animación estuvo a cargo de Silvia Ponce. La actual Miss Ecuador, Susy Sacoto, fue la gran ausente. Se encuentra en descanso médico por un cuadro de gripe.

Pronto concluirá la segunda etapa de este certamen, que para finales de agosto tiene en sus planes volver con la Ruta de la belleza y así llegar a la noche de coronación que será en septiembre.

