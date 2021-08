Miss Ecuador: Jefferson Vera cumple su sueño como diseñador

Pachamama, el arte de la Diosa Madre es el nombre del traje típico ganador del Miss Ecuador 2021. La representante electa el próximo 11 de septiembre lo llevará a la pasarela de Miss Universo, a finales de año en Israel. Expresiones conversó con Jefferson Vera, el diseñador guayaquileño, de crianza manabita, que se inspiró en la riqueza de la tierra ecuatoriana y convirtió la fibra del banano y algunos otros materiales orgánicos en un costoso vestido valorado en más de $ 6.000. La designación se realizó la noche del 17 de agosto en Manta, Manabí.

"Yo apunto al sol"

En la gala participaron las 20 concursantes del certamen de este año. El nombre de Jefferson Vera (32) fue el último en ser mencionado por las presentadoras del concurso de traje típico.

Al escucharlo, el auditorio se quedó en silencio y el diseñador se demoró casi un minuto (que en televisión es una eternidad) en subir al escenario. Lo que ocurrió es que la alegría lo llenó de llanto y necesitó un abrazo para salir de la parálisis que le causó este triunfo. “Ganar fue un sueño cumplido”, nos dice mientras recuerda este momento. En esa fracción de tiempo recordó la promesa que se hizo en su adolescencia, cuando desde casa vio el certamen Miss Universo 2004 que se llevó a cabo en el país. “Me ilusionó ese certamen y me prometí que no importaría el tiempo que tendría que esperar, pero un traje mío llegaría a Miss Universo”.

Su arte lo aprendió de su madre, quien tenía un pequeño taller de confección, y a los 18 ya estaba trabajando en uno más grande en Guayaquil. Para el 2010 inició su carrera con diseños de fantasía propios y ganó su primer concurso en el certamen Reina de Carnaval de Guayaquil. Su preparación fue incrementándose y ahora, como diseñador titulado, también crea trajes de gala y noche para eventos sociales y reinados locales.

El guineo, su mejor aliado

Se considera un manabita prestado en las tierras del manso Guayas. Sus papás son de la provincia del norte por lo que, cuando cayó la pandemia, regresó a vivir con ellos a un poblado llamado Purichine. “La cuarentena afectó mucho mi negocio. No había eventos y tuve que cerrar mi taller y regresarme con mis papás, también por seguridad. No había nada abierto y no tenía más recursos, así que pensé en cómo hacer un traje con productos naturales. Esto coincidió con un pequeño negocio familiar de snacks deshidratando el guineo”, explica.

El traje lo hizo él desde cero. Recolectó la fruta, deshidratando la planta y subió a los árboles para retirar las semillas. También se encargó del proceso de secado, que siempre dependía del clima. “Cuando llovía a veces se perdía lo que avanzaba”. Le tomó cerca de un año y medio.

La candidata Verónica Mora, representante de Milagro, fue quien lo lució. La prenda le quedó a la perfección y solo hubo una prueba.

El diseñador, que estudió moda en el Instituto Eurodiseño de Guayaquil y Studios Fit Fashion de Argentina, afirma que Pachamama, el arte de la Diosa Madre tiene un 90 % de materiales orgánicos y que, por el elaborado proceso, no hay forma de que se estropee. Con el monto que ganó en este concurso, espera seguir el tratamiento para su psoriasis y ahora sueña con vestir a la próxima Miss Universo.