Carolina Jaume: "Gracias Allan por haber protagonizado este capítulo de mi vida"

Cerca de dos semanas se ha comentando en los medios la separación entre la actriz Carolina Jaume y el empresario Allan Zenck.Y aunque han dicho poco sobre el tema, hoy por fin los involucrados dan un comunicado concreto sobre lo sucedido. No hay marcha atrás para el divorcio pero se agradecen por los buenos tiempos juntos.

Fue en Instagram en donde Jaume publicó una foto con un largo texto en el que explicaba que revelarán detalles de lo ocurrido entre ellos y que la separación es de común acuerdo. Además pide disculpas por haber insinuado en una publicación anterior que le habían sido infiel.

"Para ambos, tomar esta decisión fue muy difícil, ya que han sido varios años de amor y convivencia de los cuales el fruto maravilloso es nuestro hijo Alonso. Queremos dejar claro que seguimos conservando un profundo respeto el uno por el otro; guardaremos en nuestros corazones los mejores y más bellos momentos vividos. Nuestra decisión se adopta de mutuo acuerdo, habiendo decidido ambos afrontar con valentía este paso".

La aclaración sobre fue la siguiente: "Los motivos, obviamente, se quedan entre nosotros dos, pero quiero aclarar que no ha habido terceras personas, en algún momento pude haber cometido un exabrupto (del cual me arrepiento) donde de forma irónica hice un comentario que fue borrado debido a que el mismo afecta directamente la honra de mi ex esposo, por lo cual pido una disculpa pública ya que no se merece el linchamiento mediático que ha recibido porque es una persona íntegra y que me respeto durante nuestra unión".

En la foto, que tiene más de 81 mil likes y dos mil comentarios, también dejó claro el cariño que tiene por su público. "Muchas gracias por su apoyo y comprensión. Hoy sentí que debía aclararlo ya que jugar con la honra y con la relación de padres que mantendremos eternamente ha sido puesta en tela de duda y no lo puedo permitir porque Allan y yo seremos familia siempre".

Entre los comentarios hay opiniones de varios personajes de la farándula local como Jacqueline Gaete, Eduardo Andrade, Silvana Ibarra, Denisse Angulo y Christian Noboa.

Carolina, quien también es presentadora de Soy el mejor, fijó la respuesta de Allan en la que también él resaltó sus virtudes. "Si nuestro destino no era estar juntos, te doy las gracias, gracias, por regalarme un poquito de tu historia". Ella finalizó con un amable: "Te agradezco por brindarme lo mejor de ti. En serio gracias por haber protagonizado conmigo este capítulo de mi vida".

