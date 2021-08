Nino Touma recibe críticas por corona de Miss Ecuador

La corona de Miss Ecuador, diseñada por Nino Touma y cuyo valor es de 50.000 dólares, ha recibido críticas en las redes sociales por no considerarla digna de una reina. La pieza tiene 250 gramos de oro de 18 quilates. Ecuador se levanta es el nombre oficial y es el debut de él en el diseño de joyas.

Nino se siente orgulloso de su trabajo y cualquier comentario negativo lo descarta. “Tengo 21 años de trabajo y 25 en la TV. En las redes sociales todo se viraliza y de la nada se hace una bulla porque a alguien no le parece algo; no me amargaré, ni me haré problemas. En enero la marca Oro Cash Ecuador hizo la convocatoria y en abril me dijeron que mi propuesta fue la elegida.

Esto fue un proceso, un trabajo que tomó su tiempo. Es una joya con significado porque Ecuador se levanta tras un gobierno que nos hizo mucho daño y de una pandemia. No comprendo por qué las personas en lugar de criticar el trabajo de un compatriota no lo realzan. Entre nosotros mismos nos echamos tierra.

Yo estoy feliz porque me lo gané. María del Carmen de Aguayo, la directora del certamen, está contenta y eso que con ella no he mantenido buenas relaciones. Siempre cuestioné el certamen. A las aspirantes también les gustó”, expresa Nino.

Según el creador, "la inspiración nace de doce puntas que reflejan la fuerza de nuestros volcanes y montañas, sus líneas finamente elaboradas se construyen como pilares de fuerza de cada ecuatoriano que pone su brazo para labrar un país mejor y cálido, un Ecuador que abraza y ama.

Sus puntas en triángulos de acabados redondos funden siluetas del Chimborazo y senos precolombino dando el paso a la fecundación humana y natural. Sus caídas en un breve desnivel evocan a los que ya no están en este piso terrenal en su partida por la pandemia, una ovación al cielo en su nombre y en el del dolor de cada familia ecuatoriana".

La elección de la nueva soberana será el próximo mes en Quevedo.