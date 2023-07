Miss Ecuador 2023: Delary Stoffers, la segunda es la vencida

Hace 48 horas que el mes de Guayaquil (julio) arrancó con sorpresas. Después de cuatro años, una guayaquileña logró ganar la corona del tan esperado evento Miss Ecuador.

En medio de brillo, elegancia y mucho color, Delary Stoffers Villón, de 1,81 de estatura, sobresalió entre las 23 participantes que este año se prepararon para la gala final. El evento no solo se pudo ver a nivel nacional sino desde cualquier rincón del mundo... Solo bastó con tener acceso a internet.

Como era de esperarse, Twitter, Instagram y Youtube fueron las redes sociales donde el público también daba su veredicto... Y si se da un vistazo a los comentarios, el nombre de Delary estaba entre las favoritas.

Tendremos oportunidad si gana Delary — Erick Matamoros (@ErickMat19) July 2, 2023

Si se perdió de verlo, EXPRESIONES ha hecho un resumen de todo lo que pasó en este evento desarrollado el sábado 1 de julio, en Santo Domingo de los Tsáchilas, cuyo resultado final ha sido positivo. Al menos para los guayaquileños que, en su mes, ya tienen un motivo más para celebrar sus fiestas.

PARA SOLTAR LOS NERVIOS

El evento arrancó con el tan esperado opening, cuando las 23 candidatas siguieron con exactitud los pasos de la coreografía, al ritmo de los temas de anteriores mundiales de fútbol: Waka Waka y La copa de la vida sonaron en ese repertorio que las chicas siguieron de manera coordinada y sin errores (¡a pesar de los nervios!). El atuendo, sin embargo, resultó demasiado simple: pequeñísimos shorts y body con un gran vuelo careció de glamour.

La primera ‘prueba de fuego’ fue el desfile de traje de baño. Con propuestas dos piezas en colores vibrantes complementados con capas estampadas de paisajes ecuatorianos, las jóvenes caminaron por el escenario al ritmo de la música de artistas locales quienes las animaron a dar lo mejor de sí.

Hasta ese momento, se podía adivinar cómo iría el top 10. El garbo y cuerpo tonificado de algunas sobresalió, y en cambio, en otras no tanto.

En cuanto a animadores, no hubo sorpresas. Nuevamente Claudia Schiess y Roberto Rodríguez presentaron el certamen. Y esto hizo que usuarios de redes sociales sacaran su lado ‘opinólogos’. Sin embargo, tal parece que ellos ya son los conductores infalibles.

Lo que despertó buenos comentarios -en su mayoría- fue el equipo seleccionado como jurado. Carlos Adyan, presentador de Telemundo y de certámenes de belleza; Mariana Macías, Miss México Grand 2021 y Miss Model of the World 2023; Gionni Straccia, diseñador venezolano de alta costura son algunos de ellos.

ENTRE ALTA GALA Y SONIDOS ESTRIDENTES

La competencia en traje de gala inició con la presentación de los artistas Yariza Marcillo y Rodrigo León, quienes tocaron con saxofón y violín respectivamente, la canción Titanium, de David Guetta ft Sia.

No fue la mejor performance, tanto así que el hashtag #MissEcuador se convirtió en tendencia con cibernautas que, a modo de explicación, aseguraron que el mal sonido era problema del recinto y la mala acústica.

¿Qué payasada fue esta en Miss Ecuador?, al final el violinista se fue diciendo ME LA SACO JOSÉ DELGADO. pic.twitter.com/eGrhmQrSv3 — Santiago Realpe (@srealpe) July 2, 2023

En esta etapa la presentación fue más amplia; Claudia Schiess y Roberto Rodríguez describieron a las participantes en cuanto a profesión, edad y trayectoria.

A breve vista destacó muchas tendencias y joyas. ¿Decepciones? Sí, hubo vestidos sencillos.... Pero también destacaron excepciones.

Los modelos ceñidos, con arriesgadas transparencias y capas fueron los más vistosos. Y, lejos de los tradicionales tonos dorado y plateados, hubo también diseños en colores vibrantes como morado o magenta.

De inmediato vinieron los premios. Paulethe Cajas Vela obtuvo la banda de Miss Elegancia; Nicole Pinilla, Miss Fashion; Daniela Romero, mejor cabello; Delary Stoffers, Miss Cielo; y Naomi Guzmán, Miss Puntualidad.

Naomi Guzmán no se fue con las manos vacías. Obtuvo la banda de Miss Puntualidad. Jorge Luis Gomez @diafragma.jlgc

LA SEGUNDA ES LA VENCIDA

En la última salida, Delary lució un traje de gala diseñado por Álex Franco. Ella fue una de las candidatas que se arriesgó a lucir un tono lejos de los tradicionales y optó por el morado. El vestido ceñido con sutiles transparencia en los costados fue complementado con una capa que la supo destacar con elegancia.

Su habilidad para desenvolverse en la pasarela es gracias a su trayectoria como modelo, además fue candidata al Concurso Nacional de Belleza Ecuador 2021, aunque no clasificó.

Pero donde se cierra una puerta se abren otras. En este segundo intento por ganar un certamen, Delary sumó toda su experiencia y logró la venia del jurado para convertirse en Miss Ecuador. Su próxima parada es El Salvador, donde se desarrollará la edición 72 de Miss Universo y donde deberá enfrentar belleza, inteligencia y talento con chicas de todo el mundo. ¡A prepararse!

Delary y la primera finalista, Paulethe Cajas Vela, antes de conocerse el nombre de la ganadora. La quiteña de 21 años representará al país en el concurso Miss International. Jorge Luis Gomez @diafragma.jlgc

LA PREGUNTA ¿DECISIVA?

Hay que admitir que Delary no se lució a la hora de responder la pregunta. Se la notó titubeante pero, con un poco de respiración, logró dar su mensaje.

“¿De qué te arrepientes en tu vida? La respuesta nada no es aceptada”, se le cuestionó. A lo que ella dijo: “Cada proceso que he pasado, bien y mal, me ha hecho la mujer que soy ahora. Me arrepentiría de cualquier dolor que le haya causado a otra persona, desde la inocencia”.

LAS SORPRESAS

Una cosa es ser la favorita en redes sociales y, otra, el desempeño en el certamen. Y aquí quedó demostrado. Las seis semifinalistas escogidas del top 10 fueron Paulethe Cajas (Quito), Delary Stoffers (Guayaquil), Nicole Pinilla, Machala, Nahomi Guzmán (Manta) María José Barzallo (Cuenca) y Sulay Mora (Guayaquil).

En esta etapa destacaron las que mejor respondieron la ronda de preguntas. Y esto fue clave para elegir a las mejores. Nicole Pinilla, una de las que más apoyo tenía en internet, quedó como tercera finalista.

Que Nicole Pinilla no ganó el Miss Ecuador por su estatura? Olivia Culpo, 1.70, GANADORA DEL MU 2012. No hay que darle vuelta más al asunto. Fraude total. pic.twitter.com/BGztiXQgj0 — J'Jayro Mdnd (@JhOonSoCh) July 2, 2023

Las que llegaron al momento crucial, en donde solo la cámara las apuntaba mientras sonaban las barras, fueron Paulethe, representante de Quito, quien representará al país en Miss International, y Delary Stoffers, de Guayaquil, encargada de ir al Miss Universo.

Desde ya muchos les han enviado los mejores deseos en sus cuentas personales de Instagram. La Miss Ecuador ya supera los 28 mil seguidores. Esperamos que las ganadoras sorprendan aún más y brillen. ¡A apoyarlas!