Para la sección Tengo que decirlo, la influencer orense Nicole Pinilla, compartió su manifiesto con EXPRESIONES.

1 “Radico en México desde hace seis meses, no descarto la posibilidad de actuar en alguna producción, quizá lo haga más adelante. Ya trabajé tres años en un canal de televisión y quería hacer otras cosas”.

2 “Actualmente, trabajo en contenido digital para marcas y soy embajadora de algunas. Me encanta, no es fácil, puede ser abrumador en ocasiones, pero es algo que disfruto muchísimo”.

3 “El proceso de adaptación en un país extranjero no me resultó complicado, aunque en México no hay verde... ¡Imagínate!, como buena orense encontrarme con que no hay tigrillo (risas)”.

4 “Mi suegra me da desayunos con puro picante. La comida ha sido una locura, no como tanto tortilla, pero me gustan las quesadillas”.

5 “Con mis proyectos, he trabajado en silencio con la consigna de hacer algo distinto”.

6 “Todos mis conocimientos adquiridos en contenido digital y belleza los aplico desde que fundé mi empresa con el lema de hacer las cosas con intención, energía y no rendirse”.

7 “Mi primer curso en Ecuador fue con Virginia Limongi el último fin de semana, con una clase magistral en Machala que denominamos The Essentials”.

Luego de conocer el mundo de la televisión, sus energías están volcadas a su empresa. Cortesía Jarol Nelson

8 “Lo primero que hice al llegar a Ecuador fue comer un ceviche manabita con hartos patacones y chifle. En México no preparan los mariscos como en Ecuador. No cambio el nuestro por nada del mundo”.

9 “Nunca pensé que ser novia de El Yaki (Luis Alfonso Partida) generaría tal impacto en México. La farándula de allá cuestionaba el hecho de cómo él jamás se enamoró de una chica de su país y encontró el amor muy lejos (risas)”.

10 “El cambio de cultura sí incide en una relación. Recuerdo que la gente se sorprendía por el hecho de que besara en la mejilla a toda persona que conocía y me generaba confianza, y eso es algo usual”.

11 “Mi pareja es un hombre que tiene su carácter, pero no es nada machista. Está dispuesto a escuchar siempre, el respeto, la comunicación y la honestidad han sido claves en la relación y él me conoció trabajando. Vivimos en Mazatlán, pero también rotamos por Los Ángeles y Ciudad de México”.

12 “Soy una mujer que nunca se apaga, hablo todo el tiempo, ser parlanchina es mi esencia”.

13 “Me encanta el nacionalismo del mexicano, dan la vida por lo suyo y te lo venden así”.

14 “Hay quienes no piensan que soy ecuatoriana, sino de Colombia o Venezuela y les aclaro de donde soy. Yo le hago propaganda a mis raíces y hablo de Machala como el Miami chiquito”.

Nicole ha participado en varios vídeoclips, uno de ellos fue El Loco, de El Yaki, su pareja. Cortesía Jarol Nelson

15 “Es bueno salir de tu país y de tu zona de confort, pero lo que logres y consigas afuera debes compartirlo en tu tierra. Hay que creer más en nosotros y en lo que somos y tenemos y difundirlo, basta con que te escuche una sola persona y algo habrás logrado. Al final, Ecuador es la marca”.

16 “Me saca de quicio la falta de empatía en la sociedad y fuera de eso, cualquier cosa me saca una sonrisa”.

17 “Además de ser muy buena para hablar (risas), también lo soy en química, sirvo para estar en un laboratorio”.

18 “Tengo la curiosidad por aprender a tocar un instrumento, aunque desde niña mi madre me decía que cantaba horrible. Yo canto en la ducha, en todos lados y con mucho sentimiento”.

19 “Mi día ideal sería soleado, lleno de trabajo, conociendo a su vez a gente nueva, compartir mis conocimientos en medio de una conversación amena y con una comida muy rica”.

20 “Cuando siento que Dios me habla, me dice que le ponga muchas ganas porque lograré todo lo que me proponga”.