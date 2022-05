Édison Ayavaca Pérez (27), mejor conocido como Falcon en el medio artístico del género urbano, es un cantante y compositor estadounidense, con raíces ecuatorianas, nacido en Nueva York. Durante la pandemia decidió mudarse a la ciudad de Miami a estudiar producción musical en el instituto de SAE, donde conoce a varios artistas, compositores y productores.

En este entorno decide lanzarse como solista y presenta temas como Dura, Tu manera y colaboraciones internacionales con artistas dominicanos con canciones como Prende to, Volvimos de nuevo y Chukiteo.

Desde Florida, el neoyorquino conversa con EXPRESIONES y habla su más reciente trabajo Visión sin límites, un EP de cuatro melodías. “Esta producción habla de la evolución y mi crecimiento, como muestra de lo que te hablo están Natural, Sinceridad y No soy oficial, mis temas promocionales para Ecuador”.

¿Pero cómo era su vida antes de la pandemia? El artista comenta que, a petición de su madre, siguió Psicología Criminal por dos años, pero renunció para perseguir su sueño de convertirse en cantante. Sin embargo, concluyó su carrera de Negocios Internacionales.

Mientras estudiaba en SAE, para costear su carrera laboró en diferentes oficios, fue desde carpintero hasta taxista.

“Trabajando como electricista, un compañero dominicano me escuchó improvisar en el canto y me invitó a un estudio de grabación que él conocía. Esto fue en 2018, desde ahí me dediqué solo a componer, grabar y escribir y al mismo tiempo a mejorar mi estilo como intérprete para desarrollar mi flow”, expresa Falcon.