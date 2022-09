Miss Ecuador 2022: Esmeraldas se lleva la corona

Nayelhi González, de Esmeraldas, es la nueva Miss Ecuador, sucesora de Susy Sacoto, quien apareció al final del evento visiblemente emocionada. Alta (1,76 m.) y espigada, es la segunda esmeraldeña en obtener el título de la mujer más bella del país. La primera fue Mónica Chalá, en 1995.

Con mucho garbo y excelente figura, Nayelhi llamó la atención desde el primer momento. Tiene 26 años y es licenciada en enfermería, además de modelo profesional. En el campo del deporte, practica voleyball y atletismo y entre sus aficiones están bailar, cantar y dibujar.

Nayelhi se hizo acreedora a varios premios de los auspiciantes, además de una beca completa de estudios universitarios.

Fue coronada la noche del sábado 3 de septiembre, cuando el malecón Eloy Alfaro de Quevedo fue adornado con flores y se vistió de fiesta para recibir a las 18 candidatas que pusieron todo su esfuerzo y talento por llevarse la corona de Miss Ecuador, una joya diseñada por Catalina Caicedo y fabricada en oro de 18 quilates y plata con piedras preciosas.

A la entrada, una larga alfombra roja recibió a los invitados al concurso Miss Ecuador que, por segundo año consecutivo, se desarrolló en la capital de la provincia de Los Ríos.

El evento empezó a las 19:30 en punto. Inició con una corta intervención de Omar Danza y su grupo de baile, preámbulo de la primera aparición de las candidatas que, bailando al ritmo de You Should Be Dancing, de los Bee Gees, lucieron vaporosos trajes con transparencias de color rosado.

La primera aparición de las 18 candidatas estuvo acompañada de una coreografía. Cortesía ALDO MORBIONI

Los conductores de la velada, Roberto Rodríguez y Claudia Schiess, ofrecieron la bienvenida y saludaron a las principales autoridades, entre ellas al alcalde John Salcedo Cantos y a Connie Jiménez, gobernadora de Los Ríos y Miss Ecuador 2016.

Frente al jurado compuesto por la comunicadora Fiorella Solines (como presidenta; Roberto Salazar, presidente del Terminar Portuario de Manta; Aurora León, el prefecto Juan Pablo Cruz, Mónica Barba, Anabel Muentes, Jonathan Estrada, las candidatas se presentaron en su primera pasarela, vestidas con un traje de baño de dos piezas, de Secretos de Luna. Frente al micrófono y luego de un breve recorrido por el escenario, dijeron su nombre y la ciudad que representan.

Las salidas estuvieron salpicadas de las intervenciones de los artistas invitados. Bailes y música en ritmos variados, desde pop hasta salsa, pasando por bachata y temas tropicales. A estos se unieron videos de los recorridos de las candidatas, así como notas de los auspiciantes.

Casi una hora después del inicio del evento, las jóvenes aparecieron con su segunda y definitiva salida, luciendo sus trajes de gala. El público, haciendo barra por sus favoritas, esperaba ansioso aplaudir a su candidata. Vestidos ceñidos al cuerpo, bordados con pedrería y profundos escotes marcaron la tendencia en esta noche de elección transmitida por Gamavisión.

Tal vez a causa de los nervios o por lo ajustado de los vestidos, una de las candidatas sufrió una aparatosa caída. Sus compañeras y Roberto Rodríguez acudieron en su ayuda. Un momento que, sin duda, aumentó todavía más la tensión del momento.

Candidata la Miss Ecuador sufrió una caída en la Pasarela #MissEcuador pic.twitter.com/2LAWvsaMYa — Minuto & Medio (@MinMedio) September 4, 2022

Cuando se nombró a las diez semifinalistas se sabía ya que el evento llegaba a su final. Pronto, el grupo se redujo a seis y la tensión estaba a flor de piel. La guayaquileña Georgette Kalil, la machaleña Juliana Robles, las quiteñas Samantha Quenedit y Diana Puga, la esmeraldeña Nayelhi González y la quevedeña Landy Párraga respondieron, algo nerviosas, las preguntas del jurado.

Visiblemente nerviosas, las candidatas escucharon los resultados. Quinta finalista: Landy Párraga (Quevedo). Cuarta finalista: Juliana Robles (Machala). Tercera finalista: Diana Puga (Quito). Segunda finalista: Samantha Quenedit (Quito). Primera finalista, representante en Miss International: Georgette Kalil. Miss Ecuador: Nayelhi González.

Sus nombres estuvieron siempre entre las preferidas por el público. Este año, sin duda, Miss Ecuador dejó contentos a muchos.

OTRAS BANDAS

Sin que ello interfiriera con la elección final, se entregaron bandas a algunas candidatas. Destaca Diana Puga, de Quito, quien fue elegida Miss Fashion Beauty, Miss Cabello L’Oreal y Miss Cielo. Le sigue la guayaquileña Juliette Kronfle, con las bandas de Miss Puntualidad y Miss Turismo Quevedo Ciudad del Río. Miss Rostro Catrice es Georgette Kalil. Además, Luciana Córdova, de Loja, fue elegida por sus compañeras como Miss Amistad.