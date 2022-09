Una Miss Ecuador está a punto de elegirse, la sucesora de Susy Sacoto, quien pasó sin pena ni gloria. Gente del medio opina qué espera de la nueva soberana en los tiempos en que los reglamentos de los certámenes, entre ellos, Miss Universo, han cambiado. Una ecuatoriana que, además de bella y preparada, deberá enfrentarse con competidoras empoderadas, con otras realidades como mujeres trans, también casadas o con hijos en Miss Universo.

La gala se desarrollará el sábado 3 de septiembre en Quevedo (por segunda ocasión).

Voces

“Los tiempos han cambiado, en algún momento pensé incluso que los reinados de belleza deberían desaparecer. Tal vez no todos, pero los que se encasillan en solo la belleza de la mujer, pero me di cuenta de que sí hay ciertos que se pueden rescatar, el reinado de Guayaquil es uno.

De una Miss Ecuador se debe esperar que sea una mujer preparada, decidida, con proyectos realizables, con educación en valores, auténtica, divertida y carismática. No conozco los reglamentos para participar en Miss Ecuador, pero aunque alguna vez escuché que la edad no debería ser un impedimento, sí creo que deben ser jóvenes máximo de 24 o 25 años, porque la vida tiene etapas y ciclos. En cuanto a un mínimo de estatura, sí creo que se podría obviar”.

Diana León, presentadora y exreina de belleza

"La Miss Ecuador- Universo debe tomar en cuenta que en primer lugar los cánones de belleza han cambiado; debe ser una mujer con espíritu líder; capacidad de sensibilizar desde un niño hasta un anciano; que sus ideales y principios sean defendidos... Y, lo más importante, que tenga las ganas de trabajar por la organización y por sus proyectos sociales. Ser Miss Ecuador o Miss Universo debe ser visto como un trabajo y no como un hobbie o sueño por cumplir.

Hay chicas que solo por bellas piensan que pueden ganar y que la cabeza solo sirve para ostentar la corona y no para pensar como representante de la mujer actual”.

Édison Guerrero, asesor y preparador de reinas

“Creo que hace mucho estos concursos cambiaron para bien. No me gustaba la idea de sexualizar a la mujer y someterla a la opinión mundial basándose en su apariencia física. Sin embargo, respeto que muchas lo permitan o no lo vean de esa manera y participen porque también representa una gran oportunidad.

Considero que se debe tener más que un buen cuerpo, debe tener una posición y una voz que se note frente a temas como la inclusión, la economía, la salud mental, la diversidad, el género, la política, etc. Debe verse ya como un cargo diplomático motivado por el servicio como eje principal y eso debe notarse desde sus redes sociales con un trabajo hecho antes de llegar al concurso”.

Michela Pincay, presentadora

“De una Miss Ecuador se espera un buen trabajo social, aparte de representarnos independientemente como una mujer capaz, culta, muy inteligente y que conoce la realidad del Ecuador y del mundo”.

María del Mar Proaño, diseñadora