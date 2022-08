El presentador Eduardo Andrade incursionó en la política e incluso estuvo haciendo campaña. Pero el amor le duró poco, renunció a ser candidato a concejal.

“Se alinearon los astros. Tenía un proyecto que estaba en pausa pero, de repente, de la noche a la mañana, salió. Las cosas pasan por algo, confío en los planes de Dios. El primero es algo con la TV y el segundo es con una marca internacional, por lo que deberé viajar fuera del país, a Centroamérica”, comenta.

Añade que a veces no se tiene nada y a veces se tiene todo. “Se me complican los tiempos, no puedo dar todo de mí como acostumbro, así que preferí decir no por ahora a lo político. El próximo mes tal vez ya tenga que viajar”.

Eduardo está en la mira para desempolvar el programa 'A todo dar'. Ha laborado en RTS y Canal Uno. Varias veces ha estado invitado a las revistas 'De casa en casa' (TC) y 'En contacto' (Ecuavisa). Además es profesor y estudió Comunicación política, liderazgo y siempre le han llamado la atención los proyectos sociales.