Miguel Santana: Se complica su estado de salud

El actor Miguel Santana tuvo un quebranto en su salud porque, según Sofía Caiche, “es muy necio. El día de las elecciones se puso mal. Ha hecho todo al revés desde el inicio con curaciones ambulatorias. Debe estar internado para que esté controlado 24/7. Su problema es delicado y exige cuidados. Finalmente entendió y está previsto que lo hospitalicen”.

Santana, quien interpretó al compadre Candelario en la comedia Mi recinto, podría perder una de sus piernas (tiene pie diabético). Sus compañeros lo han ayudado con la recaudación de fondos. Mediante una transmisión en redes sociales el 10 de abril, en las cuentas de los excompañeros se organizó una especie de teletón.

El presentador José Urrutia será padre de otra niña. La primera con Melanie Gallegos, con quien además procreó a Efraín Santiago. Sus otros nenes se llaman María Paz Urrutia Millán y Emiliano José Urrutia Peralta. Son de otros compromisos. El chef del programa En contacto quería otra mujercita. En enero del 2025, Melanie se sintió un poco indispuesta y con algunos achaques, entre ellos náuseas y antojos. José la obligó a hacerse una prueba de embarazo y la sorpresa era que esperan a su segundo bebé.

Las consecuencias del tratamiento de la hermana de Michela Pincay

Michela Pincay está muy afectada porque su hermana Iesmin atraviesa un nuevo proceso de salud como consecuencia del tratamiento médico al que la sometieron. A ella le reapareció el cáncer. A través de sus redes sociales, la presentadora ha manifestado que son días muy difíciles y aunque trata de mejorar su ánimo y de continuar con sus actividades normales, no ha podido.

“Hay cosas que he podido dejar de lado, pero otras no. Y me está costando como nunca hacerlas. No quiero ser ingrata con Dios, pero simplemente no puedo. Nada se compara a este momento. Hay días en que la esperanza es todo, pero otros en los que no siento nada y el dolor me tapa los ojos. No sé qué decirles, así que decidí decirles la verdad. Este es el momento más difícil de mi vida y no tengo idea de cómo atravesarlo. Gracias por estar, por sus oraciones que les pido no paren”. Iesmin padece cáncer desde los 23 años.

Las curvas de Vilma Sotomayor

Aunque la actriz Vilma Sotomayor ya no vive desde hace un buen rato en Ecuador, se mantiene activa en México, donde reside y formó una familia. Allá participa en el seriado La Rosa de Guadalupe y en varias ocasiones se la ha visto a través de la señal internacional del Canal de las Estrellas. Cada vez que el tiempo se lo permite, aprovecha para viajar a hermosas playas y, como en el caso de la foto, lucir sus curvas.

