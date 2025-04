“Se hace la vístima”: Fallece la mujer chilena que se volvió viral en 2019

Elizabeth Ogaz, conocida por haberse viralizado en 2019 tras una entrevista televisiva en la que dijo la frase “se hace la vístima”, falleció este lunes 14 de abril a los 61 años, según confirmó su familia al medio El Observador.

Complicaciones de salud de Elizabeth Ogaz

Ogaz padecía diabetes y a finales de marzo se le amputó una pierna a causa de una herida que se le infectó. Su hija, María José Paz, informó que debido a su delicado estado de salud, su madre cayó en coma. La infección evolucionó a septicemia, lo que finalmente provocó su muerte a la 01:00 de la madrugada de este lunes.

¿Por qué se volvió viral la frase "se hace la v´ístima"?

La frase que la hizo conocida ocurrió durante una entrevista al matinal Bienvenidos de Canal 13, en medio del escándalo mediático que involucraba al expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, y a su entonces esposa, María Inés Facuse.

"Mañosa, ladrona, tenía lágrimas y hablaba que su marido la dejó, que va a luchar, que le pasaba la plata al marido. Yo la veo que ella se está haciendo la vístima", en referencia a Facuse. Su error de pronunciación rápidamente se viralizó en redes sociales.

Pasó mal al convertirse en meme

Tras su aparición en televisión, Elizabeth Ogaz fue invitada a numerosos programas y eventos. Su imagen y la frase “vístima” se convirtieron en parte del imaginario digital chileno. Incluso llegó a abrir una fonda en Fiestas Patrias con ese nombre.

“Me duelen las cosas que me dicen. Mi diabetes se agudizó, mi autoestima se bajó, entonces a mí me duele que me molesten porque yo no le hago el mal a nadie”, compartió Ogaz a Chile TV. “Esto para mí no es gracioso. Yo tengo un problema con mi dentadura y pronuncio mal muchas palabras. Me siento mal porque casi que no puedo salir a la calle”, agregó en una ocasión a la televisión chilena.

Ogaz recordó que, en una ocasión, la policía local tuvo que intervenir y calmar a las personas que la acosaban mientras hacía la compra. “Me siento mal porque no podemos ni salir a la calle, ayer fuimos de compras al supermercado y la gente nos miraba y se reían, nos molestaban y gritaban cosas, hasta nos pedían fotos, mi hija tuvo que salir a defenderme”, confesó.

Querida soa "vistima"

Todo Chile te quiere🕊✨️

A pesar de lo que había pasado, mencionó que la Policía también se burló de ella. “Hoy me sentí mal, estaba de compras y no podía seguir caminando, la policía tuvo que recogerme y llevarme a casa. Pero cuando llegué, y me bajé de la patrulla, una vecina me preguntó qué me pasaba, y uno de los policías dijo que ¡solo está jugando a la ‘vístima’!”

El fallecimiento de Elizabeth Ogaz ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde se le recuerda por su espontaneidad y por haberse convertido, sin buscarlo, en uno de los personajes virales más reconocidos de los países de habla hispana en la última década.

