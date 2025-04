El auge de modelos e influencers de IA: ¿futuro de la industria del entretenimiento?

La inteligencia artificial está transformando la industria del entretenimiento con la aparición de modelos e influencers virtuales. Estas figuras digitales, creadas mediante herramientas de animación 3D y algoritmos de aprendizaje automático, están ganando popularidad en redes sociales y campañas publicitarias a nivel global.

Ejemplos como Lil Miquela, Imma o Kuki han alcanzado millones de seguidores en plataformas como Instagram, colaborando con marcas de lujo y participando en eventos de moda. A diferencia de los influencers humanos, sus creadores controlan por completo su imagen, narrativa y comportamiento, lo que representa una ventaja para las estrategias de marketing.

El principal atractivo de estos personajes es la capacidad de control total sobre la imagen pública del influencer. Esta precisión permite evitar controversias y mantener una línea editorial constante y predecible.

Sin embargo, la expansión de estas figuras ha generado debate. Algunos sectores del modelaje y la publicidad temen una sustitución progresiva del talento humano, mientras que otros defienden la IA como una herramienta complementaria que abre nuevas formas de narrar y conectar con el público.

En América Latina, la tendencia empieza a tomar fuerza. En Ecuador, por ejemplo, algunas agencias de publicidad y emprendimientos tecnológicos ya están explorando la creación de personajes virtuales como parte de sus estrategias de comunicación y branding. En 2024 se creó el perfil de NiNa (@Ninatapuyoficial) creada por la agencia Influencers Ecuador. En su perfil suma más de 21 mil seguidores. En él presenta temas ambientales y de turismo ecuatoriano.

"Ya está impactando la industria del influencer marketing global, y no creo que Ecuador vaya a ser la excepción. Aunque todavía no hay una proliferación tan masiva como en mercados más grandes, sí se está viendo un aumento de contenido generado con inteligencia artificial en general", explica Cristina Maag, experta en marketing digital y moda. "Al final del día, es una herramienta poderosa que no creo que vaya a ser desaprovechada por marcas de todo tamaño, porque les da la posibilidad de controlar al 100 % el mensaje. Eso es algo que no pueden hacer con los influencers de carne y hueso", aclara.

Aunque su futuro aún es incierto, los influencers de IA se perfilan como un nuevo elemento en el ecosistema mediático. Su crecimiento plantea preguntas sobre autenticidad, ética, regulación y el papel que jugarán en una industria cada vez más digitalizada.

Cómo se crean y funcionan los influencers de IA

Crear un influencer de IA implica una combinación entre creatividad y tecnología. El proceso inicia con el diseño del personaje, donde se definen su apariencia y personalidad. Algoritmos de aprendizaje profundo permiten dotarlo de características humanas como expresiones faciales y emociones simuladas, mientras que diseñadores gráficos desarrollan su imagen visual. Se pueden usar programas como YouCam AI PRO

Luego, se integran sistemas de procesamiento de lenguaje natural que le permiten mantener conversaciones creíbles, responder a comentarios y generar interacciones personalizadas con su audiencia.

La siguiente etapa es la producción de contenido. Los influencers de IA generan fotos, videos y textos alineados con su narrativa y con las estrategias de marca. Este contenido es difundido en plataformas como Instagram, TikTok o YouTube, donde estos personajes se comportan como cualquier otro creador digital.

Finalmente, su desempeño es monitoreado y optimizado constantemente. Los desarrolladores ajustan el contenido o las respuestas del influencer con base en los resultados y el feedback del público, asegurando su relevancia y efectividad a largo plazo.

Lu do Magalu

Creada por el minorista brasileño Magazine Luiza, según Impulse.ai es la influencer de IA más seguida con más de 7 millones de seguidores.

Aitana

La primera modelo española creada por IA, según elmundo.es Aitana tiene más de 330,000 seguidores en Instagram. Creada para proyectar la imagen de una mujer joven, saludable y con cuerpo perfecto, Aitana colabora con marcas de deporte y nutrición.

Miquela

También conocida como Lil Miquela, según Built In es una de las virtual influencers más populares. Cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram y más de 3 millones en TikTok.

