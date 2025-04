David Reinoso vuelve a interpretar a El Cholito

Me pica la lengua. El Cholito Forever se llama la nueva producción de Ecuavisa

El actor David Reinoso volverá a interpretar a El Cholito (una parodia de José Delgado) en El Cholito Forever y que dirigirá Jorge Toledo, quien es el más emocionado. Según él todo marcha de acuerdo a lo planificado. Aunque estuvo a punto de quedar archivado este proyecto porque hay quienes no quieren correr riesgos con una historia que, para la nueva generación, es desconocida. Deben cuidar el argumento, los personajes tienen que evolucionar para que no ocurra lo mismo que con Betty, la fea, la historia continúa en la que para algunos el tiempo no ha pasado.

Por cierto, el periodista José Delgado ahora es más popular que antes. Tiene más de un espacio, recibe premios, aparece en comerciales, y su hija Débora ha conquistado algunos corazones.

Valeria Mena en un crucero

Los amantes de los cruceros dicen que son ciudades flotantes, que tienen de todo y que se disfruta al máximo de la experiencia. Hay personas que le temen al mar y que por nada de este mundo se subirían en un barco. Valeria Mena, expresentadora de noticias de Gamavisión, disfrutó de un crucero que la llevó en familia a una isla privada Cayo Coco en las Bahamas y otros lugares. A ella le encanta viajar y gozar de la vida.

Julián Campos y Campanita tendrán una niña

El presentador Julián Campos y su esposa, la bailarina Kimberly Cedeño, están que saltan de felicidad pues serán padres de una niña. El fin de semana revelaron el sexo del nuevo miembro de la familia. Juliancito también está contento porque tendrá una hermana. Buena nueva. Ellos vivieron duros momentos.

Adriana Peralta abusa del maquillaje

A veces la maquilla el enemigo a Adriana Peralta o a ella se le pasó la mano. La presentadora de Código rojo del programa Noticias de la mañana en una de las emisiones de la semana pasada apareció con un exceso que se notaba a leguas. Sorprende, porque ella pasa horas arreglándose.

