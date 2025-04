Bianca Salame: “Los animales son los que nos humanizan”

Aunque Bianca Salame (38) fue reina de belleza y presentadora de TV, ahora está dedicada completamente al bienestar y rescate animal, a poner en marcha proyectos sociales como la esterilización y además a su peluquería canina y felina.

Cuando Ximena Zamora se convirtió en Miss Ecuador 2005, ella participó y obtuvo el título de Miss Internacional Ecuador. Está casada con Diego Zambrano y tiene dos hijos: Bianca (9) y Alonso (4).

En una etapa de su vida consideró ser veterinaria, luego prefirió estudiar peluquería canina en Estados Unidos e hizo certificaciones para manejo canino y en psicología y comportamiento felino.

¿Los animales han sido parte de su vida desde siempre?

Siempre estuve rodeada de animales por mi mamá (Tessi). A los 18 años participé en Miss Ecuador y me llevó a conocer la fundación Fada, por el proyecto social que exigía el concurso. Desde entonces cambió mi visión. Empecé a conocer la problemática social. Al principio fui voluntaria, empecé a donar y sigo trabajando hasta ahora. Además, a mi esposo le encantan las mascotas, me pedía ayuda cuando éramos solo amigos. Me apoyó para poner mi peluquería y está a cargo del proyecto social, el cual consiste en esterilizar a todos los animales.

¿Se puede hacerlo?

Holanda lo hizo. Nosotros hemos empezado con Engabao y queremos esterilizar a los animales en Guayaquil. Solo faltan ganas, acciones y presupuesto. Para ello se trabaja. Llevamos el 50 % de perros y gatos esterilizados en esa comuna de Playas, nos falta la otra mitad. La gente y los políticos deben verlo como un problema social, de salud pública.

¿Por su amor a los animales tiene muchos en su casa?

Tengo diez: seis gatos y cuatro perros. Hay personas que tienen más, yo estoy controlada, muchos no pueden parar de rescatar. Es un desgaste emocional y además se debe contar con las condiciones económicas para mantenerlos adecuadamente.

Algunos se inclinan por tener refugios. ¿Lo ha considerado?

Mi esposo me ha dicho que tengamos un refugio, pero no, porque ¿qué pasará con esos animalitos cuando me muera? En Estados Unidos falleció el fundador y administrador de un refugio de gatos en un incendio. ¿Qué ocurrirá con ellos? La solución es esterilizar. Por este motivo, mis esfuerzos y recursos estarán destinados a ello. Si no hay un animal en la calle, no sufrirá. No hay control ni regulación en los criaderos.

Enseña a sus hijos con el ejemplo

Seguramente a sus hijos les ha inculcado ese amor por los animales.

No ha sido necesario porque me han visto, han aprendido con el ejemplo. No he hecho nada extraordinario, solo los involucré en la rutina, como cuando les doy de comer a los animalitos o los saco a pasear. Estoy criando niños sensibles y conscientes que no solo se preocupan por los perros y gatos, también por el medio ambiente. Me encantaría vivir en una granja.

¿Se ha cuestionado que los tutores están humanizando a sus mascotas?

Son los animales los que nos humanizan a nosotros. Mientras los tutores no afecten el desarrollo y características naturales de perros y gatos, que hagan lo que quieran. Hay que respetar.

Existen parejas (incluso muchas mujeres) que prefieren tener mascotas en lugar de hijos. ¿Tal vez se da esto por decepciones amorosas que han tenido o no encuentran a la persona ideal?

Está sucediendo, pero no deben confundirse, porque no es menos responsabilidad, es la misma. Los animales nos dan lecciones en cada momento que compartimos con ellos. Nos enseñan lealtad, honestidad, perdón, independencia y paciencia. Yo conozco la malicia y lo que pasan ellos en lo referente al maltrato, sin embargo tienen una capacidad de perdonar impresionante.

¿De qué manera ellos la han ayudado a usted?

Un montón, sobre todo Frida, mi primera perrita. A ella me la regalaron. Fue especial porque vivió mi transición de joven a adulta y momentos dramáticos en los cuales no sabes qué decisiones tomar. Cuando más triste me sentía, siempre estuvo ahí, más cercana que mi familia humana. Fue un amor muy profundo. Vivió unos 14 años conmigo y murió en mis piernas de un momento a otro. Creo que verla sufrir habría sido muy dramático. Estuvo en mi matrimonio, en el nacimiento de mi primera hija.

Tiene diez animales en casa. Cortesía

“Muchas veces no se comprende el duelo por una mascota”



El duelo por la muerte de una mascota puede ser tan intenso como el que se siente por la pérdida de un ser querido, pero muchas veces no se lo comprende.

La gente se burla, no respeta, y no debe ser así. No se comprende el vínculo que se tiene con un animal. Ellos pueden salvar a una persona de la depresión, son apoyo emocional en los momentos más difíciles. Son rescatistas en desastres como terremotos. Solo piden amor. Hay personas que no pueden superar el duelo, no quieren saber nada de animales. La muerte es un acontecimiento natural.

En los casos en que hay que tomar una decisión drástica, nos referimos a la eutanasia, cuando los animales están muy enfermos y sufriendo, invaden los sentimientos de culpa.

Para mí es un acto de compasión. Yo he tomado esa decisión. No es fácil y nos debemos preparar. Se debe tomar en los casos en que el animal esté sufriendo mucho, no nosotros. Hay profesionales que lo hacen de una manera humana. Además, es súper importante que los tutores estén en el momento de la eutanasia. Es durísimo, pero es a nosotros a quienes ellos quieren ver en su último instante de vida. Recién puse a dormir a un perrito rescatado, Leíto (llora). Fue en la Perimetral.

“El maltrato animal también está dentro de la casa”



Un reciente estudio reveló que los ecuatorianos priorizan la alimentación de sus mascotas, esta es una de las tendencias.

Es interesante porque indica que hay más preocupación y conciencia. Ya no se reproducen tanto los humanos que somos los destructores, se opta por otro tipo de responsabilidad. Hay más empatía y amabilidad, se obliga a mejorar.

¿Qué considera lo más duro de su trabajo?

No solo veo el maltrato en la calle, también está dentro de la casa y eso es lo peor. Me doy cuenta y debo manejarlo con pinzas. Lastimosamente no hay leyes que me apoyen. Si yo me quedo con el animal, me meten presa a mí, no al tutor. Mi fin no es señalar ni juzgar, sino educar. Por el desconocimiento viene el maltrato. Cuando los animales se portan agresivos y atacan, inmediatamente los quieren sacrificar, pero es solo culpa del dueño. Un animal maltratado, sin comida ni agua y sin los estímulos necesarios responde de esa manera.

¿Alguna vez quiso ser vegetariana?

Lo fui durante una etapa, pero no lo sostuve. Duré solo tres meses, no lo estaba haciendo bien. Pero yo no uso ni compro cuero, lo importante es que se aporte positivamente.

Bianca se especializó en manejo canino. Cortesía

¿La TV y los reinados ya no son de su interés?

La televisión no me interesa, el contenido que existe actualmente no va conmigo. Me encantaría regresar a la etapa en la que estuve en El Show de Yuly, un espacio infantil divertido y sano. Ya tampoco me interesan los reinados, fue una etapa que viví y disfruté.

