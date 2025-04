Úrsula Strenge: "Han sido días llenos de incertidumbre y miedo"

La vida de Úrsula Strenge cambió de la noche a la mañana cuando su hija mayor, Camila, quien reside en Quito, sufrió una trombosis venosa cerebral, el mismo día que la joven cumplió 23 años (el 22 de noviembre del 2024).

La presentadora (que regresa a la TV en Salud 360 en Teleamazonas) desde que se inició esta pesadilla (como ella la llama) ha recibido el apoyo de familiares, amigos, colegas y el público, sobre todo, a través de muchos mensajes de esperanza y fe y oraciones.

Nos tocó esperar para que estuviera lista para conceder esta entrevista, la que en algunas ocasiones se suspendió por diferentes motivos y que se dio a la medianoche, cuando Camila ya descansaba.

Tampoco fue fácil porque la hizo aflorar muchos sentimientos y recuerdos. Sin embargo, no ha perdido su característica sonrisa y ha aprendido a vivir como dice: ‘Un instante a la vez’.

El diagnóstico

El mismo día que cumplió 23 años, su hija cayó enferma…

Mi hija tuvo un dolor de cabeza por varios días, antes de su cumpleaños. Ella estaba trabajando en la Universidad San Francisco de Quito. Ya se había graduado de Hospitalidad y Hotelería en mayo de 2024. Fue donde el médico, pero aparentemente no era algo serio. Seguía con las molestias, cansada, con sueño y hablaba despacio. Acudió a la emergencia de una clínica con su hermana, Ivanna. Yo me encontraba en Guayaquil con la más pequeña, Cristina. Cuando le hicieron las valoraciones los resultados indicaron, unos trombos en su cabeza. Ese fue el diagnóstico. Conseguí un vuelo en la madrugada y vine a la capital. Cuando llegué le habían hecho un procedimiento que se llama angiograma cerebral para aspirarle los dos trombos. Ahí empezó la pesadilla, luego la intubaron, estuvo en UCI en dos ocasiones y se la ha sometido a diversos procedimientos y tratamientos médicos.

Siempre la buena salud y la juventud juegan a favor…

Los médicos son cautos. Al principio ella corría riesgo vital y luego me dijeron que era una carrera de resistencia, no de velocidad, que debía tener mucha paciencia porque la recuperación es lenta. Incluso nos dijeron que si Camila hubiese tenido más edad no contaba esta historia. Su juventud está a su favor, además siempre fue sana. Se cuidaba en su alimentación y practicaba ejercicios. Lo que la ha ayudado. Mi hija es muy fuerte, es increíble lo que ha superado, ya que su caso ha sido complejo. Todo lo que nos decían que se podía dar, se dio.

¿La enfermedad de su hija tiene relación con lo ocurrido con su esposo, Iván Nogales (hace algo más de 10 años)?

Iván murió a los 43 años de trombo embolia pulmonar, luego de una operación en un tobillo. A Camila le dio una trombosis venosa cerebral y se complicó el cuadro porque se le detectó un síndrome de hipercoagulación (que provoca que la sangre coagule con demasiada facilidad). No se sabe si el papá tuvo la enfermedad. Se le hizo evaluaciones a las hermanas y salieron negativas. La recuperación es larga y confiamos que Dios permita que recupere su funcionalidad completamente.

"Fue un dolor indescriptible"

Su vida cambió de un momento a otro…

Nuestras vidas han cambiado completamente, no solo la de mi hija y la mía, la de toda la familia. Nunca imaginé que algo así nos podía ocurrir y que nos pusiera en una situación tan difícil, desafiante y dolorosa. Hubiera preferido que algo me pase a mí. Debí trasladarme a vivir a Quito para atenderla, no pensé que mi estadía se iba a prolongar, creía que el proceso y la evolución iban a ser más rápidas. Nos han probado la paciencia, ha sido un gran aprendizaje para fortalecer la capacidad de espera. Mi hija está aferrada a la vida, cada evento lo ha superado. Dios tiene un propósito preparado para ella. No son mis tiempos ni mis planes, son los de Dios.

La presentadora sujeta la mano de su hija. Cortesía

La inesperada muerte de su esposo y ahora la enfermedad de su hija han sido pruebas muy duras. ¿Renegó o perdió la fe?

Jamás. Mi fe se fortaleció. Siempre me he considerado una persona espiritual, pero en el escenario en el que estoy ahora se ha dado una evolución de mi fe. Al principio sentí angustia, miedo, mucho dolor, no me funcionaban ninguna de mis herramientas emocionales. Un día en las primeras semanas, cuando se daba un evento tras otro, fui al oratorio de la clínica y de rodillas le supliqué que la traiga de vuelta. Llorando comprendí que lo estaba pidiendo de la manera incorrecta. Hice el acto de amor más grande de una madre, entregársela y que se haga su voluntad. Entonces sentí que me invadió una gran calma.

¿Creyó que la iba a perder?

Al principio sí, fue un dolor indescriptible, no tengo palabras para expresarlo. Estoy escribiendo un diario. Los primeros días no lograba poner en palabras lo que sentía o pensaba. Empecé a escribir desde el día 7. Es un diario para Camila para cuando ya esté totalmente consciente y conectada, y sepa lo que vivió no solo desde la parte médica.

¿Ha logrado entender cuál es el propósito de esta prueba tan dura?

Hace diez años sentí que mi familia se rompía, ahora lo sentí de manera mucho más fuerte. Le decía a Dios que si Él creía que yo era tan fuerte para soportar algo así. Pensaba que me estaba probando demasiado. Estoy dispuesta a caminar el camino que disponga, pero que me lo muestre. Empecé a ver esos pequeños milagros que el dolor no me dejaba ver. Gente que se me acerca con un mensaje espiritual y con historias. En la clínica, las familias nos hemos acompañado, se convierte en una hermandad. Esas horas de espera son interminables y cada buena noticia se celebra.

"Le pedí a Iván que interceda"

Si para una mujer adulta con herramientas emocionales ha sido un proceso doloroso, ¿cómo sus hijas lo han vivido?

Ivanna de 21 años ha estado conmigo en el día a día. Ella la llevó a emergencia, la primera vez. Realmente ha sido uno de los regalos más grandes que he tenido, por su apoyo, por la madurez y aplomo. Es admirable. Se turna para cuidar a su hermana. Solventó la emergencia cuando regresamos a UCI, yo estaba como loca. Fue ella la que estaba serena, resolvió las dos emergencias. Se lo agradezco hasta ahora. Cristina que ya tiene 14 años ha sido muy solidaria, quiere acompañar a su hermana, le cuenta historias. Es muy engreída de Camila por la diferencia de edad.

¿Ha considerado llevar a su hija al extranjero para su recuperación?

No se lo ha descartado, pero debemos ser cautos, hemos tenido el soporte de médicos y terapistas excelentes. También he revisado opciones en el extranjero, lo que me permita el seguro médico. Tal vez en una siguiente fase cuando requiera una terapia más específica y cuando estemos seguros que no existe ningún riesgo para viajar.

A veces las muchas ocupaciones, la vida acelerada... nos alejan de las prioridades

Llevo una vida más conectada con Dios, pero cuando se vive tan aceleradamente como yo vivía, con varios trabajos al mismo tiempo, nos perdemos los detalles, lo realmente importante: disfrutar en familia, leer un libro, un momento de oración. No me estaba permitiendo tener esos espacios y considerar las prioridades. Este evento ocurrió cerca de la Navidad, veía las publicaciones en que la gente estaba preocupada por la cena, por la ropa que se iba a poner o por los regalos. Para mí el mejor regalo era que Camila se levante de esa cama, la visión de la vida cambia de una manera muy fuerte, nada tenía sentido, solo la salud y bienestar de mi hija. Siento que ella ha fortalecido la fe de mucha gente, tiene a muchos de rodillas. Son increíbles los testimonios que he recibido a partir de la historia de mi hija. Siento que no estoy sola, porque al principio sentí que lo estaba, no porque no tuviera gente que me apoye, pero al final todo recaía sobre mí cuando debía firmar autorizaciones para procedimientos médicos, solventar el seguro, los presupuestos.

¿En sus diálogos con Dios, también hubo uno con el padre de Camila?

Le pedí que interceda en algunas ocasiones, que me la mande de regreso, que no se me la lleve todavía. Era la niña de sus ojos. A pesar de una década que ya no está, sus hijas siempre lo tienen presente. Era un extraordinario padre. Se desvivía por las tres. Han sido días llenos de incertidumbre y miedo, no saber qué pasará mañana ni qué pasará más adelante es terrible. Lidiar con la incertidumbre ha sido lo más difícil.

Seguirá viviendo en Quito. Cortesía

¿Tiene ya una fecha de regreso a Guayaquil?

Mi hermana, Ingrid vive en Quito. En Guayaquil está mi vida, nuestra familia, mi hija menor, Cristina y mi negocio. Mi equipo de trabajo es maravilloso. Tienen a Armonía (Centro de Bienestar Integral) en marcha. Volver es mi plan, pero seguramente se dará en una siguiente fase.

Su regreso televisivo

¿Esta dura prueba, además la alejará de la política en la que había incursionado?

Yo lo puse en oración cuando estuve de candidata (al Parlamento Andino). Dije que no iba a poder hacer campaña en territorio, tenía que estar al pie de la cama de mi hija. Le pedí a Dios que si creía que yo iba a poder cumplir con ese cargo y aportar que se den las oportunidades, pero si no era así porque no era el momento, que me cierre el camino. Así lo interpreté.

¿Está a punto de volver a la TV en un espacio de salud?

Se dio, no fue algo que lo busqué ni lo esperé. Apareció de repente. Salud 360 es un espacio independiente, dirigido por Roberto Miranda que se emitirá por Teleamazonas. Se estrenará el domingo 20 de abril, a las 10:00. Compartiré con Patricia Terán. Al principio dudé porque siempre un programa requiere de una energía especial. Pero no me compromete mucho tiempo, saldrá desde Quito y además es una terapia porque me permite desconectarme.

Con Patricia Terán. Cortesía

