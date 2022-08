En exactamente una semana, La Mía Terán cantará en su ciudad ante un gran público, precisamente el que asistirá a ver a Danny Ocean. Por eso, la quiteña está ensayando duro para interpretar sus sencillos, en especial Fui yo junto a la colombiana Mariana Gómez. Este reguetón, que cuenta una historia de conquista orquestada por dos amigas, deja ver que Mía prefiere pedir perdón a pedir permiso a la hora de conseguir lo que le gusta... o al que le gusta.

La picardía puesta en su canción es solo una de sus facetas, puesto que quiere involucrarse en todos los ritmos que pueda. “Mi sueño es hacer el género que me da la gana”, sentencia.

La también actriz tiene todas las facilidades para hacerlo. Desde muy joven se ha preparado en el teatro musical, lo que le permite una gran versatilidad. “Ambos mundos son indispensables para mí”, comenta.

Mientras continúa con sus ensayos y mostrando en sus redes sociales cómo será la puesta en escena para este concierto especial, la artista nos da más detalles de su música.

El teatro musical, su otra gran pasión

“A uno, como espectador, no le gusta ir a ver a un artista y sentir que le ponen play a un disco y que el cantante no te transmite nada. Tener ese lado actoral te da la ventaja de lograr una mejor interpretación”. Esa es la respuesta de la intérprete sobre cómo fusiona su carrera de teatro musical y la de solista. Para ella, no hay una mejor que otra. “Las dos se complementan perfecto y me hacen la artista que soy”.

Su vida en las tablas empezó desde su adolescencia. Debutó en el teatro a los 17 años, en la adaptación de Las brujas de Salem, de Arthur Miller, y se graduó en el New York Film Academy. Este año fue María Magdalena en Jesucristo Superstar.

Esta destreza y recursos los va a explorar por completo en sus shows en vivo, empezando por el del jueves 25 en el acto de apertura del venezolano Danny Ocean.

Trabajando con su mejor amiga

Mía vive con un pie en Quito y otro en Bogotá, aunque ahora visita con más frecuencia Medellín, actual capital del pop urbano.

Ahí ha hecho las conexiones perfectas para esta serie de sencillos que tiene preparados. El tema que le seguirá a Fui yo es una balada, de la cual todavía hay que esperar varios meses para su estreno.

De Fui yo hay un detalle que le hace tenerle un cariño especial: comparte créditos con su mejor amiga, Mariana Gómez.

“Nos hicimos amigas mientras estudiábamos en Nueva York. Siempre quisimos hacer algo y ahora se dio. Con Mariana hablamos siempre, es de mis personas más cercanas”.

También nos dejó saber que contó con la dirección audiovisual de Alejo Tonka y fue grabada en La Candelaria, barrio emblemático de la ciudad de Bogotá. En esta pieza audiovisual, se observa a las artistas en una sensual coreografía, en la que, además, se percibe su amistad y complicidad.

Mía confiesa que quisiera que su carrera sea tan versátil como lo es la de Sebastián Yatra o la de Pitizion.

Más versatilidad

Ahora que cuenta con un nuevo equipo en Medellín, asegura que son ellos quienes le devolvieron la confianza y las ganas de crear temas nuevos.

“Estar en Colombia, con una industria tan profesional, me empuja a aprender. El productor de mis dos últimas canciones (Háblame claro y Fui yo) es Ily Wonder, el productor de Hawai de Maluma, por ejemplo. Esto lo hace más increíble”.

La experiencia musical de Mía es de una corriente lejana a la del reguetón y más cercana al canto lírico, por eso también admite que encontrar este flow para hacer pop urbano ha sido todo un reto.