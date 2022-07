Hace algo más de cinco años, cuando integraba la banda Camila y la Máquina de la Luz, paradójicamente no estaba llena de colores. Estos han llegado ahora, junto con su maduración artística. Magentas, rosas, verdes, amarillos. Todo tiene saturación, una forma de expresar visualmente la pasión que la desborda y con la que se reinventa artísticamente tras un crecimiento muy apegado al arte.

Por eso, Camila Andrea Terán Yépez da paso sobre el escenario a Alima (su nombre al revés, sin la ‘C’), su alter ego artístico, lleno de seguridad y con la confianza de decir lo que, tal vez, Cami se guarda.

Así describe su reciente proyecto solista, uno de los varios que ha creado a lo largo de su carrera musical, que empezó desde el seno familiar, cuando aún era una niña y no sabía que se estaba preparando para escoger esta carrera. Es hija de Felipe Terán, exvocalista de Contravía, y sobrina de Pancho.

Hoy, con un álbum de siete temas llamado Soy la primera, se abraza con música para sanar y abrirse al mundo con una propuesta más honesta, sincera y femenina.

Barcelona y Quito son sus bases, por lo que crecer sin fronteras es lo que busca. Esto es lo que nos cuenta de ella.

Camila Terán es Alima. Cortesía Zaky Monroe

La entrevista

¿Quién es Alima?

Alima es mi maduración artística. Es la cúspide de una investigación propia, de mi camino en toda mi carrera y la que me lleva a esta firmeza de mi identidad sonora, visual. Se alinea directamente con quién soy yo y cómo estoy aquí y ahora.

¿Se diferencia mucho de Cami?

Sí, y ha sido muy saludable para mí. Fue encontrar la parte que me permite fusionar mi lado más animal, juguetón… Yo le llamo dragona. Es una búsqueda de emociones intensas. Camila es terrenal, libre, tranquila, la que se fue a estudiar un máster de Musicoterapia a Barcelona. Es una separación que ha sido increíble.

¿Qué provocó esta decisión?

Decido crear esta separación a partir de mi experiencia como solista, en bandas y vocal coach. Y a partir de ahí me di cuenta de que necesitaba una nueva identidad, que necesitaba un sello con su propio lenguaje, visión, estética. Ha sido un trabajo muy profundo. Escribí diarios de este personaje para saber incluso cómo habla, qué come. Fue algo también súper divertido darle identidad a la nueva música. Es algo muy saludable también para mí.

¿Cómo fue crecer en una familia llena de artistas y gestores culturales como los Terán?

Es un privilegio. Le tengo mucha gratitud a mi familia. Cada uno de ellos representa algo importante para mí. Y claro, a mi padre, que es uno de mis mayores referentes. Siempre estuve en un ambiente musical.

¿Alguna vez quiso tomar otro rumbo que no sea el artístico?

No, la verdad es que nunca me pasó. Fue algo muy claro para mí que quería dedicarme a la música. Pero admito que con el apellido llega cierta responsabilidad. En su momento sí la he sentido, pero no desde la familia, sino desde lo que esperan los demás, el público que conoce de nosotros. Es como un “Eres Terán, ¿qué vas a traer a la mesa?”.

Ya que creció con la música, ¿en qué momento definiría el inicio de su carrera?

Tuve una experimentación de niña, pero nunca tuve una presión por dedicarme al arte. Mi visión como algo profesional a esto fue a los 18 años. Y un año antes tuve mi primer concierto en el festival Pobre Diablo.

¿Y el nacimiento de Alima cuándo se da?

A los 28. ¡Wow! Diez años. Recién me percato de esto. Fue a esta edad que me reuní con Raúl Molina, el productor de mi disco, y le conté cuál era mi estilo y que lo quería hacer con tiempo y paciencia. Con él hicimos como veinte canciones, pero quedaron siete. Mi primer disco, Soy la primera, no tiene una gran expectativa para el mundo; era algo más para que yo quede completamente satisfecha, que lo pueda escuchar día y noche.

Alima en "modo dragona". Cortesía Zaky Monroe

Para sanar y sanarse

Soy la primera es un disco que aborda temas de los que quizá Cami no hablaría tan abiertamente. “Me permite decir las cosas sin tapujos y de hablar de cosas incómodas. No por prejuicios, por privacidad”. Y es que entre sus temas Anestesia, Trap romántic y Cómemela puede hablar de rupturas, seducción y sexo oral. “La más controversial fue Cómemela. Mis papás entienden que el arte también puede pinchar y valoran esto. Esto viene de un discurso de liberación. ¿Por qué siempre tenemos que escuchar de sexualidad masculina en todo lado y no podemos hablar de lo mismo nosotras? Y es desde un lugar muy femenino”.

Para Alima, este primer disco es una reivindicación con ella misma como mujer en todas sus aristas. “Es para la artista, la música, la sexual, la sensual, la libre, la fuerte. Me ayudó a transitar rupturas muy potentes de mi vida personal y que me llevaron a este desemboque de ‘esta soy yo y mi identidad’. Las nuevas canciones son diferentes a este disco porque la reivindicación ya la tengo dentro”.

Ahora a sus 30 tiene todo el poder. Y a la par de su trabajo como musicoterapeuta ha podido evidenciar el poder de sanación de las canciones.

“Descubrí la empatía absoluta”, explica al recordar los casos de depresión, terapia de lenguaje y ansiedad que ha podido atender.

Soy la primera es para ella su música de autoterapia, la cual ya pudo presentar el jueves a los guayaquileños en un concierto en la UArtes junto a Diego Chiang y Miguel Gallardo.

