De Guayaquil a Buenos Aires se trasladó el Circo Paraíso del músico y comunicador Érick Mujica. Ahora, desde tierras sureñas, está probando la recepción de sus canciones de rock entre la efervescente movida artística de la capital Argentina.

Conversamos con Érick, completamente sonriente y feliz, con esa energía especial que da empezar proyectos nuevos. Aunque está en la ciudad de Soda Stereo y Charly García, su fanatismo por estos grandes del rock no ha podido aflorar al recorrer bien sus calles. “No he podido conocer ni el obelisco. No me he hecho fotos. Estoy yendo del departamento al estudio, del departamento a los ensayos”, explica el músico de 35 años.

“Venir para acá fue una propuesta de Diana Calvache, una compatriota que es parte de Fusa Producciones. Ella se dedica a producción de eventos acá y cuando me lo comentó en abril mi idea principal fue ‘¿por qué no?’. Así inició esta idea de hacer una gira pequeña y estar una temporada acá”, comenta.

Érick quiere comenzar a dejar huellas e inmiscuirse en la escena musical argentina, de la cual siente admiración, pero sabe que es un trabajo del cual hay que ir labrando camino piedra por piedra, o mejor dicho, show por show.

Esta gira tiene seis fechas programadas en diferentes venues de la ciudad y se centra en la promoción de los ocho temas que conforman los 3 EP de Circo Paraíso, un proyecto que nació en pandemia y que muestra el viaje personal del artista sobre los sentimientos de frustración, tristeza y ansiedad de todo lo que pasaba a su alrededor. La propuesta habla mucho de la salud mental y el proceso de sanar.

En Buenos Aires también ya tiene su banda, a cuyos integrantes definió como “músicos increíbles”. Martín Sosa (batería), Ramiro Martínez (guitarra) y Martina Andreoli (bajo) lo acompañan en esta aventura que puede extenderse según lo mande el rock y su corazón.

Ruidosa Caracola va a seguir haciendo bulla

Ruidosa Caracola y Tripea son de los proyectos de difusión cultural y musical que dirige Mujica. Estos se centran en la promoción y entrevistas a artistas de la escena alternativa local.

“La idea es hacer de este medio más regional y poder cruzar talentos de ambos países. Ser el puente para que se conozca la música argentina y la ecuatoriana”. Y hablando sobre nueva música, el cantautor estrenará Especial, el nuevo sencillo del disco que prepara. “Esta ya no tiene que ver con Circo Paraíso. E irónicamente habla de la gente que no es especial. De esa que no queremos en nuestra vida”.