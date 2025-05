Met Gala: Los mejores memes de la versión del 2025

La Met Gala 2025 iluminó Nueva York con su despliegue de moda y glamour en el Metropolitan Museum of Art. Bajo el tema 'Superfine: Tailoring Black Style', que celebró el dandismo negro y su impacto en la moda, las celebridades desfilaron con looks audaces y creativos. Sin embargo, como cada año, el verdadero espectáculo ocurrió en las redes sociales, donde los memes se robaron la atención con humor e ingenio.

Rihanna: La reina del drama y los memes

Rihanna, fiel a su estilo, llegó a la gala con un look de Marc Jacobs que destacaba su embarazo. Su atuendo, que incluía un sombrero oversized y mangas que evocaban volantes masculinos, desató una ola de memes. Los fans, entre risas y lamentos, aprovecharon para bromear sobre la espera eterna por su próximo álbum. Un usuario en X escribió: “Rihanna, cuando dijimos R9, queríamos el álbum, ¡no nueve hijos!”. Otro meme ingenioso comparó su look con el embarazo, “El bebe de Rihanna siendo de los mejores vestidos y todavía no nace, cosa que algunos de los presentes ya nacidos no pueden decir”. Su entrada, como siempre, fue un imán para la creatividad digital.

Rihanna, when we said R9, we meant the album… not 9 kids. pic.twitter.com/N4LYhPOAR1 — ۟ (@headnavy) May 5, 2025

El bebe de rihanna siendo de los mejores vestides y todavía no nace, cosa que algunos de los presentes ya nacidos no pueden decir pic.twitter.com/BEiaEqZK6i — Roberto (@SolarPowerade1) May 6, 2025

Zendaya y la teoría del sombrero

Zendaya, una de las favoritas de la gala, no decepcionó con su interpretación del dress code “Tailored for You”. Su look, coronado por un sombrero extravagante, reavivó la divertida teoría de lla con los sobreros, una broma nacida en 2014 cuando lució un sombrero descomunal en un evento de Teen Vogue. Los memes no tardaron en aparecer: “Zendaya al revés se escribe ‘hat’”, bromeó un usuario.

Les dije que iban a llegar de traje y miren a Zendaya vestida de Scarface #MetGala2025 pic.twitter.com/K47vUJPj6v — Gonzalo (@gonzalopolis) May 5, 2025

“Zendaya spelt backwards is hat…” LMFAOOOO pic.twitter.com/1hHsofluKr — nate (@comicbooknate) May 6, 2025

Teyana Taylor, la villana de Disney

Teyana Taylor deslumbró con un diseño personalizado de Marc Jacobs, creado en colaboración con la diseñadora de vestuario de Black Panther, Ruth E. Carter. Su atuendo, con aires dramáticos, fue comparado en redes con una villana de Disney.

Teyana Taylor look like a Disney villain in the face — 🃏 (@Walkin0n808s) May 5, 2025

Otros momentos memorables

Barry Keoghan, el papa inesperado: El actor irlandés fue comparado con un cardenal en medio de una elección papal, con un meme que decía: “Barry Keoghan perdido en el cónclave”. Su atuendo, aunque elegante, desató risas por su vibra eclesiástica.

Algunos memes apuntaron a los hombres que optaron por looks básicos, ignorando el tema.

Aparentemente o Barry Keoghan estava a caminho do Vaticano para o Conclave e acabou chegando no #MetGala. pic.twitter.com/9ySXQ65wG2 — POPTime (@siteptbr) May 5, 2025

Es la primera met gala que parece q los hombres van de acuerdo con la temática ...

¿Será el fin de la maldición de los trajes de pingüino? pic.twitter.com/9AVA2pWDxn — Tu transformer favorito (@tutransformerfv) May 5, 2025

Un evento que trasciende la moda

La Met Gala 2025 no solo fue una celebración de la moda, sino también un reflejo de la cultura digital. Los memes, con su mezcla de humor y crítica, capturaron la esencia de una noche donde la creatividad no tiene límites, ni en la alfombra roja ni en las redes. Desde las comparaciones épicas hasta las bromas sobre ausencias, la gala demostró una vez más que es tan memorable por sus looks como por las risas que inspira.

