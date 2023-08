La estrella de la música colombiana, Shakira, ha vuelto a sorprender a sus seguidores al elogiar a una de sus imitadoras en el popular programa de televisión 'Yo me Llamo' de Colombia. En el emocionante episodio de repechaje final, donde los jueces seleccionan a los imitadores más destacados para avanzar a la siguiente fase de la competición, un participante capturó la atención de todos al personificar a la propia Shakira.

Luciendo un traje negro que grababa de manera asombrosa al icónico atuendo de Shakira en el show de Jimmy Fallon, la imitadora cautivó al público con su interpretación del famoso tema 'Sessions #53', una colaboración con el productor Bizarrap, en el cual la cantante hace referencia a su expareja Gerard Piqué. La ejecución fue tan magistral que logró emocionar a los exigentes jueces del programa: César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno.

La Shakira de Yo Me LLamo tiene mucho potencial, además que su audición fue con Ojos Así y veía muy difícil que se adaptará a la Shakira que vemos hoy día 😨 pic.twitter.com/KFBxEgCBCh — Un hombre sin suelo ⏳ (@UnCieloSinSol) August 29, 2023

Amparo Grisales no pudo contener su entusiasmo y lágrimas de emoción al elogiar a la imitadora. "A mí me encanta. Estoy tan emocionada que estoy al borde de las lágrimas. Fue impresionante. Shakira te ve y no sé cómo va a reaccionar. Shakira posee múltiples voces y con este tema, ha transformado su voz, madurándola aún más. Maneja esta voz divinamente", expresó la jurado.

Por su parte, Pipe Bueno destacó la actuación de la imitadora como una de las mejores presentaciones en la historia del programa. "Lo que lograste fue increíble. Sensual, sexy, ¡mamacita!", comentó entusiasmado.

La sorpresa llegó cuando Shakira misma usó su plataforma de Instagram para compartir un fragmento de la actuación de su doble, colmándola de elogios. En su historia, la cantante escribió: "Increíble, pero cierto. ¡Mejor que el original!".

La actuación de la imitadora de Shakira ha generado un fervoroso debate en las redes sociales. Con más de 26 mil visualizaciones, los comentarios elogian su sorprendente parecido físico y vocal con la estrella pop. "Espectacular... podría ser la ganadora, aunque es prematuro afirmarlo, pero es la mejor versión imitando a Shakira", afirmó un seguidor. Otro comentarista escribió: "Imitar a Shakira es realmente difícil, pero esta joven lo hace de manera extraordinaria".

Esta imitadora ha demostrado que el legado musical de Shakira trasciende fronteras, inspirando a una nueva generación de artistas que buscan capturar su esencia única. Con una actuación que ha resonado en los corazones de los fans y la aprobación de la misma Shakira, sin duda alguna, este participante se ha posicionado como una favorita en el emocionante camino hacia la gloria en "Yo me Llamo".

