Lo mejor del cine (y más) presentado en Ecuador

No ha sido el mejor año para el cine, no como lo fue el 2023. Esto se debe a la huelga de actores y guionistas que surgió en Hollywood, convirtiéndose en un obstáculo para las producciones en marcha o aquellas que estaban por filmarse. Cabe destacar que muchas de las mejores películas de este año aún no se han estrenado en Ecuador, por lo que no podemos incluir filmes como Anora, El Brutalista, Cónclave, María o Emilia Pérez.

Estas producciones, seleccionadas por asociaciones, academias o grupos internacionales de prensa, son mayoritariamente cintas independientes que deben encontrar un distribuidor interesado en Sudamérica. De lo contrario, salvo que algún festival de arte fílmico las programe, quedarán relegadas a ser solo mencionadas y no vistas.

La selección que hoy presentamos fue difícil de elaborar, ya que en Ecuador, al igual que en muchos otros países, predominan las películas de superhéroes, animación y terror. Lo hemos expresado muchas veces y el 2024 no fue la excepción, a pesar de que en Estados Unidos algunas producciones de estos géneros están perdiendo popularidad. Es sorprendente que Disney tenga tres de sus creaciones liderando la taquilla mundial.

A continuación presentamos las producciones destacadas junto con comentarios sobre su recepción y recaudación mundial. Aprovecho para desearles un feliz 2025 y agradecerles por seguir leyendo esta columna, que ya cumple trece años.

Las mejores películas

LA HABITACIÓN DE AL LADO

Martha (Tilda Swinton) e Ingrid (Julianne Moore), amigas separadas por los años y la vida, se reencuentran. Martha, quien padece un cáncer terminal, le pide a Ingrid que la acompañe en la etapa final de su vida. En el camino, intervienen las hijas de ambas y un amor compartido años atrás.

Basada en la novela ¿Cuál es tu tormenta?, Pedro Almodóvar debuta en el cine de habla inglesa con esta película, manteniendo su característico estilo visual. Los colores verde, rojo tomate y azul cobalto, así como los espacios cuidadosamente seleccionados, enriquecen la narrativa. Las actuaciones de Swinton y Moore resaltan su talento, logrando conmover profundamente al público. Para aliviar la intensidad del drama, John Turturro aporta un toque cómico que equilibra la película.

En el Festival de Cine de Venecia, La habitación de al lado ganó el León de Oro a la mejor película. Sin embargo, en Ecuador pasó desapercibida. Hasta la fecha, ha recaudado 8.500 millones de dólares a nivel mundial.

LA SUSTANCIA

Elisabeth Sparkle (Demi Moore), una actriz célebre en decadencia, recurre a una droga adquirida inicialmente con receta médica y luego en el mercado negro. Este fármaco le permite recuperar la juventud y belleza que la caracterizaban, pero sus efectos secundarios se convierten en una pesadilla.

Demi Moore, en el mejor papel de su carrera, fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz en película dramática o musical. Dirigida magistralmente por Coralie Fargeat y con el destacado apoyo de Margaret Qualley, La sustancia es una obra audaz, oscura y cautivadora. Es considerada una de las mejores películas de terror y ciencia ficción estrenadas en Ecuador en 2024. Sin embargo, no logró despertar mucho interés entre el público local. A nivel mundial, su recaudación asciende a 57’328.101 dólares.

WICKED: Part 1

Fue la sorpresa del año anterior. Bajo la dirección de Jon M. Chu, esta película ofrece un espectáculo conmovedor, sólido y técnicamente impecable. Destacan las actuaciones de Cynthia Erivo y Ariana Grande, ambas nominadas al Globo de Oro, al igual que la dirección y el vestuario, que conectan visualmente con El Mago de Oz (1939), película de la que es precuela.

Con una recaudación mundial de 527’847.965 millones de dólares, Wicked: Part 1 ha sido un éxito rotundo. Sin embargo, en Ecuador no tuvo gran acogida, probablemente debido a la poca popularidad de los musicales entre el público nacional.

DUNA 2

Paul Atreides (Timothée Chalamet) se une a los Fremen y emprende un viaje espiritual y marcial para convertirse en un mesías, intentando evitar un futuro inevitablemente trágico.

Basada en las famosas novelas de ciencia ficción, esta superproducción destaca por su impecable fotografía, efectos visuales y una narrativa profundamente espiritual. Los silencios de sus diálogos refuerzan la expresividad de sus intérpretes, mientras que los impresionantes paisajes de Italia, Hungría, Abu Dabi y Namibia enaltecen la experiencia visual.

Duna 2 compite por los Globos de Oro a mejor película y banda sonora. Hasta ahora ha recaudado 719’592.763 millones de dólares a nivel mundial.

MEJOR SERIE

100 AÑOS DE SOLEDAD

Netflix no decepcionó con su adaptación de esta emblemática novela. A pesar de que los intérpretes juveniles no logran brillar, la dirección artística consigue plasmar el Macondo que todos imaginamos al leer el libro. Se suprimen ciertos personajes y momentos, aunque eso es algo entendible en toda adaptación de una obra literaria de gran extensión. Constituye un ejemplo de cómo tratar la literatura hispana con respeto y buen gusto en el cine y la televisión.

MEJOR DOCUMENTAL

SUPERMAN: LA VIDA DE CHRISTOPHER REEVE

Este documental narra el accidente que puso fin a la carrera cinematográfica de Christopher Reeve y el difícil camino que enfrentó tras quedar parapléjico. Destaca su valentía, el apoyo incondicional de su esposa y los cambios legislativos que impulsó para mejorar la atención médica de personas con lesiones similares.

Con una narrativa auténtica y conmovedora, este documental está nominado al premio a Mejor Documental del Año.

