Toy Story 5: Se revelan nuevos detalles sobre la nueva entrega de esta película

Tim Allen, reconocido por dar voz al muñeco Buzz Lightyear desde 1995, ha confirmado su participación en Toy Story 5, la cual esta prevista para estrenarse en 2026. En una reciente entrevista, Allen reveló que ya ha comenzado las sesiones de grabación para el nuevo filme. "Acabo de terminar la primera sesión de cinco horas para Buzz, probablemente hace una semana", comentó, destacando la peculiaridad de retomar al personaje después de varios años.

El actor habló sobre el guion de la próxima película, describiéndolo como "una historia muy, muy ingeniosa". También explicó que la decisión de producir esta secuela no se basa únicamente en motivos comerciales, sino en la calidad narrativa. "Si no hubieran tenido un guion brillante, no lo habrían hecho y no me habrían llamado a mí ni a Tom Hanks", afirmó Allen, refiriéndose al regreso de Hanks como la voz de Woody.

Allen compartió detalles sobre el proceso de grabación, admitiendo que al principio fue desafiante, pero que, tras un par de horas, logró reconectar con el personaje. "Me siento bendecido de ser Buzz Lightyear, para ser honesto. Va a ser divertido", expresó el actor.

Este anuncio llega después del lanzamiento de Lightyear en 2022, un spin-off en el que Chris Evans prestó su voz al personaje principal, generando opiniones divididas entre los seguidores de la franquicia. El retorno de Allen y Hanks a sus roles originales ha sido recibido con entusiasmo por los fanáticos de Toy Story.

La historia detrás de 'Toy story 5'

Esta nueva película promete ofrecer una nueva aventura centrada en Buzz Lightyear, explorando facetas inéditas del personaje y su relación con los demás juguetes. Aunque los detalles específicos de la trama se mantienen en reserva, las declaraciones de Allen sugieren una narrativa innovadora y emotiva que busca cautivar tanto a las audiencias originales como a las nuevas generaciones.

Con más de tres décadas desde el debut de la primera película, la saga de Toy Story continúa siendo un referente en el cine de animación, combinando humor, aventura y profundas reflexiones sobre la amistad y el crecimiento personal. El próximo capítulo de esta historia busca mantener viva la magia que ha encantado a millones alrededor del mundo.

