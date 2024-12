Nosferatu: Intenta revivir el miedo por los vampiros

El director Robert Eggers y el actor Willem Dafoe se sumergen en una reinterpretación de Nosferatu, homenajeando el cine expresionista de F.W. Murnau y explorando nuevas dimensiones narrativas del mito vampírico. Eggers explica que su intención es devolver al vampiro su carácter aterrador original: “El vampiro cinematográfico ha evolucionado hasta dejar de dar miedo, y quería regresar al folclore de cuando la gente realmente creía en ellos”, afirma en una entrevista. Inspirado desde su infancia por el clásico de 1922, Eggers da vida a su versión con un elenco encabezado por Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp y Nicholas Hoult.

UNA NUEVA VERSIÓN

La nueva versión, que combina terror, romance gótico y tensiones psicológicas, se centra en la perspectiva femenina. Según Eggers, esta decisión busca aportar mayor profundidad emocional al relato. La historia sigue a Hutter (Hoult), un hombre encargado de vender un castillo cuyo propietario, el conde Graf Orlok (Skarsgård), resulta ser un vampiro obsesionado con Ellen (Depp), la esposa de Hutter. “Quería explorar la tensión sexual en este triángulo amoroso con un vampiro en descomposición. Hay algo más complejo y perturbador en ello”, explica Eggers sobre la narrativa de la película, que también aborda temas de obsesión y poder.

Willem Dafoe, quien ya había trabajado con Eggers en The Lighthouse y The Northman, interpreta al Profesor Albin Eberhart Von Franz, un experto en vampiros que encuentra en Ellen una aliada para enfrentar al conde Orlok. Dafoe señala cómo el enfoque detallista del director facilita la inmersión de los actores en sus personajes. “Entras en un mundo que Robert ha creado y prácticamente estás allí. Gran parte de tu concentración consiste en estar presente y dejar que la historia trabaje en ti”, comenta a EFE.

Su conexión con el universo de Nosferatu no es nueva, pues en el año 2000 interpretó a Max Schreck en Shadow of the Vampire, película que sugirió que el actor original de Orlok era un vampiro real. En Ecuador llega a los cines este 1 de enero.

