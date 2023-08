Después de tres años de ausencia, Meghan Markle ha vuelto a abrir su cuenta oficial de Instagram. Tras haberse deslindado de la familia real, tanto ella como su esposo el príncipe Harry se despidieron de sus redes sociales en favor de un poco más de privacidad.

En su momento se informó que la pareja no regresaría a las redes bajo ninguna circunstancia, pero ahora sus planes han cambiado.

Su perfil ya no está verificado y hasta el momento no ha publicado ninguna fotografía, pero cuenta con más 90 mil seguidores en la red social. Según aseguró el Daily Mail, el usuario @Meghan, un nombre difícil de conseguir en cualquier red popular por lo simple que es, pertenece nada menos que a la duquesa, quien no lo ha confirmado por canales oficiales, pero sus seguidores esperan ansiosos su primera publicación.

Expertos en marketing digital aseguran que la duquesa de Sussex podría ganar hasta 1 millón de dólares por cada publicación que haga en la red social.