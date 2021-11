El líder de Da Pawn y Tripulación de Osos, Mauro Samaniego, se encuentra residiendo en la capital mexicana para darle nuevos horizontes a su carrera. En esta ocasión conversó con EXPRESIONES sobre sus primeras impresiones en esta ciudad llena de experiencias y retos para su carrera y proyectos como solista.

Rumbo a los 32 años y con nuevo single promocional, Isla, cuenta esta angustia y reflexión sobre su vida en Quito y cómo iban sucediendo las cosas en Ecuador, donde las situaciones políticas estaban dividiendo a todos. “Surgió de una frustración general. La escribí en el 2019 porque sentía que en las manifestaciones había mucha gente resentida, peleas de quién es bueno o quién es malo, y sentía que casi nadie quería seguir ahí. Siento que Ecuador es una isla. Estando aquí, me doy cuenta de que hay personas que jamás habían escuchado un acento quiteño o guayaquileño. Somos un país muy particular y con cosas por mostrar”, explica el intérprete.

La canción forma parte de Simona, como se llamará su próximo disco, aún sin fecha concreta de publicación. Con este trabajo conceptual, explora la incertidumbre de crecer y cómo cambia su visión del mundo en este paso que implica entrar a los 30. “Es un diario mío en el que estoy en transición de no ser un adolescente viejo y convertirme en un adulto joven. Hay búsqueda de sonidos, probando cosas muy nuevas”.

Y esta transformación también busca conquistar nuevos territorios. Ecuador, un país pequeño y fuertemente golpeado por la pandemia, ha reducido su sistema de presentaciones artísticas y, al igual que Mauro, otros intérpretes como Ceci Juno y Paola Navarrete también se encuentran en México logrando unir a nuevos públicos entre sus seguidores. “La regla aquí es no ser tímido, salir, invitar a la gente a los shows. Todos son muy abiertos y con ganas de conocer cosas nuevas. Se siente como una aventura estar en México”, asegura Mauro.

Pero todo cambio tiene cosas positivas y negativas. “Sí fue una incertidumbre saber dónde voy a vivir, dónde voy a parar. Dejé mis instrumentos en Quito y he tenido que volver a conseguirlo todo acá. Aunque ya he podido tocar en Guadalajara, Guanajuato y varias veces en CDMX”.

El músico ha tenido experiencias desagradables, pero está listo para sobreponerse. “Hay algo que puedo considerar lo peor. Yendo a Guadalajara, perdí unos pedales en la carretera, iban en la cajuela del carro. Fue una pérdida dura. Estas cosas pueden deprimirte, pero ya me resigné”, comenta positivo.

Haciendo conexiones

Mauro lleva la batuta de varios proyectos y su partida de territorio ecuatoriano no significa despegarse de ellos. Música de dos bandas, su proyecto solista y su sello discográfico siguen vigentes. Él lo explica: “Con Da Pawn me aseguré de concluir un cuarto álbum antes de venir. Es un proyecto que tiene que seguir y estamos en un gran momento. El próximo año saldrá este discazo. Espero que cuando salgan festivales volvamos a tocar. Entre mis planes está también poder generar giras y venir con los chicos acá a México. El hecho de que esté aquí es más positivo que negativo. Es una puerta para que esta música pueda escucharse fuera de Ecuador. (Sigo) Con Clvb de Pesca, que es un sello que ideé y que ahora se reparte y está a cargo de otras cinco personas. El único (grupo) que no continúa es Tripulación de Osos, pero sacamos un último disco hace pocos meses. Era insostenible porque ya todos los miembros estamos regados por el mundo. No me he desligado de Ecuador para nada”.

En su estadía por el país azteca también se sumó como guitarrista del músico colombiano Esteman, con el cual ya ha podido estar en festivales y acercarse a una industria más pop y masiva.

El quiteño es muy sincero y, pese a su trayectoria, solamente busca hacer conexiones reales. “Soy muy malo para la interacción empresarial y hacer contratos, por eso no estoy al frente de eso en mis bandas y proyectos. Tomo una posición más de artista. Nunca he llegado pateando al perro y creyéndome más, sino que soy un artista que también busca su espacio como lo hace la gente de Chile, Argentina, Colombia, etc. La idea es generar cosas y más música con gente que está buscando lo mismo que yo”.

¿El indie ecuatoriano se queda Huérfano?

Con la partida de artistas ecuatorianos de renombre hacia nuevos territorios se comienza a sentir un vacío dentro del mundo musical local. Esta es la posición de Mauro: “Sí es algo que está pasando y es un problema, porque quizá es un país que no es tan cultural como pensamos. Yo creo que es algo que me preocupaba mucho porque creo que desde el 2016 hay pocos artistas que hayan podido llegar a grande masas en Ecuador. Nosotros lo hicimos generando fiestas, conciertos, festivales. Sin embargo, en 10 años no hemos podido lograr un circuito más sólido. Los músicos no podemos acomodarnos y (debemos) sacar los proyectos como se pueda. Es responsabilidad de las bandas nuevas lograr nuevas comunidades”.