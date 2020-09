Mau y Ricky: “La cuarentena nos refrescó la vida”

Mau y Ricky tuvieron una cita virtual con EXPRESIONES, donde describieron sus motivaciones más íntimas para hacer su música. Durante el tiempo del confinamiento pudieron darle forma a su siguiente proyecto, el cual tiene como sencillo líder Papás.

Los venezolanos añoran regresar a su país, que por su situación política le es complicado. Pero su esencia queda en su estilo particular, lo cual se lo atribuyen a su familia maracucha (de Maracaibo).

Así fue la conversación desde sus casas en Miami.

¿Cuál es el momento más incómodo con la prensa?

R: Hemos tenido frustraciones con algún medio que se haya pasado con alguna pregunta desubicada o que no se tomen tan enserio como uno este encuentro.

M: O que te hacen una pregunta buscando el titular de algo y no tienen las mejores intenciones. Te das cuenta de eso y prefieres solo continuar.

Ahora que están en gira de medios y tienen constante interacción con periodistas. ¿Cuál ha sido la que más les ha marcado?

R: Hace poco tuvimos una que me marcó porque fue con un paisano nuestro. Significó mucho para nosotros porque Venezuela es todo y realmente llevamos tanto años sin poder ir y no tenemos tanto feedback de nuestra gente. No tenemos acceso a eso. Nosotros no hemos podido volver a nuestro país por nuestra situación y él nos arropó con estas dudas y su manera de ser. Nos hizo sentir el apoyo de nuestro país.

Sus canciones siempre tienen un tinte de comedia particular. ¿A qué se lo atribuyen?

R: Yo creo que esto tiene que ver con un poquito de mi familia maracucha y de mi familia argentina, entonces estamos constantemente riéndonos, es la verdad. Es parte de nuestra personalidad. Lo ves en Ya no tiene novio, en Papás, en Desconocidos, Me enamora…

Ahora que preparan el lanzamiento de Refresh, su nuevo álbum… ¿Si tuvieran un botón para refrescar algo de su vida en qué lo usarían?

M: Esta cuarentena fue ese Refresh o F5 para nosotros. No solo en sonido y lo musical, también personalmente. Esta cuarentena nos ayudó para un descanso y refrescada especial en la vida espiritual y toda relación de Dios y hemos profundizado por ese lado, y nuestras relaciones con nuestras familias y pareja. Esto influye en todo lo demás. Se siente que estamos empezando de cero y estamos en una nueva etapa para lo que viene en nuestra vida artística.

¿Y en lo social o político?

R: Mira, si tengo que elegir una, sería sin lugar a dudas que nosotros como industria tenemos como costumbre de que algo funciona, como artistas y disqueros todos tratan de perseguir ese sonido. Así pasó con Despacito. Todo empieza a sonar igual como por 10 meses, entonces yo creo que pudiera darle refresh es que en el mundo anglo hay mucha más variedad dentro del mismo género musical. Los artistas que están pegados son muy claros con su identidad y no se van cruzando las líneas.

M: Le daría un refresh muy claro a la situación de mi país y poder volver. Y un poco a lo que fue a mi infancia y montarme en una bicicleta cerca de mi casa y no pensar que mi vida peligra. Es obvio que me refiero al lado político, pero hago más hincapié en la seguridad y en la paz. Venezuela siempre fue reconocida como uno de los países con más riqueza en todo aspecto y me da tristeza ver como poco a poco todo lo negativo que ha pasado va borrando su reputación.

En la canción Papás, Mau y Ricky mezclan su característico estilo pop-urbano con influencias de punk rock, consiguiendo un sonido novedoso en su carrera. El video musical fue filmado por el aclamado director Stillz, quien fue la cabeza creativa de clips como Yo perreo sola, de Bad Bunny, y Un día, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy. Actualmente el clip supera los 34 millones de reproducciones.

“Cuando uno descubre que la identidad como artista es lo más importante, es cuando te das cuenta que solo tienes que hacer lo que te gusta”.

La unión de los Montaner

Los hijos de Ricardo Montaner encuentran apoyo e inspiración en su familia, por eso siempre hacen parte de sus proyectos. En la promoción de su último sencillo Papás, sus novias fueron las protagonistas de sus videos anunciando la canción. “Estábamos teniendo una llamada entre los cuatro, era una rutinaria, y se nos ocurrió esta idea que ellas sean las protagonistas. No hubiese sido lo mismo sino estuvieran presente. Este video se viralizó y la verdad en familia nos apoyamos en las ideas locas”, explicaron.

Papás es una canción que habla de este primer encuentro con los suegros. ¿Cómo fue el Mau y Ricky? Ellos te lo cuentan en vídeo.